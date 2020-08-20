В СПбГУ отрицают, что не продлили контракт с завкафедрой из-за задержания на митинге

Преподавательница СПбГУ и заведующая кафедрой семитологии и гебраистики Софья Ямпольская в личном Facebook сообщила, что вуз не стал продлевать с ней контракт.

Ямпольская уверена, что ее преподавательская карьера в университете окончилась по причине задержания на митинге в январе текущего года. Тогда ей был выписан штраф за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера алексея Навального, который сейчас находится в заключении.

«Причина заключается в том, что в январе меня задержал ОМОН в центре города и мне был выписан штраф за административное правонарушение (официально состоявшие в нарушении санитарных норм, но трактуемое ректоратом в политическом ключе)»

, – объяснила Софья Ямпольская в соцсети.

В вузе же эту информацию подтверждать не стали, пишет «Бумага» со ссылкой на ответ образовательного учреждения. В пресс-службе заявили, что контракт был срочным, а СПбГУ был не единственным местом работы Ямпольской.