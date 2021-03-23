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Песков прокомментировал предложение о введении европейской системы COVID-сертификатов

Кремль готов обсудить принятие в России сертификатов о прививках других стран после обсуждения деталей

Фото: Global Look Press

Россия выступает против дискриминации вакцин, Кремль убежден в том, что в ЕС признают российский препарат, если рассмотрят этот вопрос без политический предубеждений. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости

«На самом деле, понятно, что могут быть разные позиции, понятно, что до сих пор Европейское агентство не признало наш «Спутник». Работа в этом направлении продолжается. Да, работа кропотливая, сложная», — заявил пресс-секретарь президента, комментируя инициативу Брюсселя, который предложил интегрировать в России европейскую систему COVID-сертификатов.

Как пояснил Песков, Россия готова обсудить принятие сертификатов о прививках других стран после обсуждения деталей. 

«Безусловно, мы выступаем против политизации этой области, против того, чтобы там действовали какие-то лоббисты, и против недобросовестной конкуренции», — отметил он.

По его словам, власти убеждены, что российскую вакцину признают в Европе, если этот вопрос будут решать без «предубеждений политического или лоббистского характера». 

Сейчас российская вакцина «Спутник V» находится на экспертизе Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). 

Как отмечается, европейские COVID-сертификаты выдают после прививок препаратами, одобренными на территории ЕС. Обладателей сертификата обещают освободить от обязанности сдавать анализы и соблюдать карантин в путешествиях. 

Ранее иностранный научный журнал Nature назвал российскую вакцину Sputnik-V эффективной и безопасной.

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