Песков прокомментировал предложение о введении европейской системы COVID-сертификатов

Россия выступает против дискриминации вакцин, Кремль убежден в том, что в ЕС признают российский препарат, если рассмотрят этот вопрос без политический предубеждений. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«На самом деле, понятно, что могут быть разные позиции, понятно, что до сих пор Европейское агентство не признало наш «Спутник». Работа в этом направлении продолжается. Да, работа кропотливая, сложная», — заявил пресс-секретарь президента, комментируя инициативу Брюсселя, который предложил интегрировать в России европейскую систему COVID-сертификатов.

Как пояснил Песков, Россия готова обсудить принятие сертификатов о прививках других стран после обсуждения деталей.

«Безусловно, мы выступаем против политизации этой области, против того, чтобы там действовали какие-то лоббисты, и против недобросовестной конкуренции», — отметил он.

По его словам, власти убеждены, что российскую вакцину признают в Европе, если этот вопрос будут решать без «предубеждений политического или лоббистского характера».

Сейчас российская вакцина «Спутник V» находится на экспертизе Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Как отмечается, европейские COVID-сертификаты выдают после прививок препаратами, одобренными на территории ЕС. Обладателей сертификата обещают освободить от обязанности сдавать анализы и соблюдать карантин в путешествиях.

Ранее иностранный научный журнал Nature назвал российскую вакцину Sputnik-V эффективной и безопасной.