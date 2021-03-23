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Журнал Nature назвал российскую вакцину Sputnik-V эффективной и безопасной

Несмотря на то, что вакцина еще не одобрена ВОЗ, она используется в 68 странах мира и показала свою эффективность

Фото: Global Look Press

Журнал Nature, публикующий лучшие исследования во всех областях науки и технологий, назвал российскую вакцину Sputnik-V эффективной и безопасной. 

В статье говорится, что вакцина уже используется почти в 70 странах мира, несмотря на то, что она еще не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения. Отмечается, что данные из России и многих других стран показывают, что она безопасна и эффективна. 

Авторы приводят информацию из пресс-релиза Центра им. Гамалеи, который является разработчиком Sputnik V. Согласно информации о 3,8 млн вакцинированных россиян, эффективность препарата находится на уровне 97,6%. При этом данные министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов свидетельствуют о том, что вакцина демонстрирует эффективность в 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100% в предотвращении тяжелого течения болезни. 

Упоминается также еще неопубликованное исследование Министерства здравоохранения Буэнос-Айреса в Аргентине с участием 40 387 вакцинированных и 146 194 невакцинированных людей в возрасте от 60 до 79 лет, которое показало, что однократная доза Sputnik Light снижает симптоматические инфекции на 78,6%, количество госпитализаций – на 87,6% и смертность – на 84,7%.

В материале отмечается, что опасения по поводу побочных эффектов могут быть причиной того, что ВОЗ и EMA еще не выдали разрешение на использование «Sputnik V» в чрезвычайных ситуациях. 

ВОЗ продолжает инспектировать российские предприятия по производству вакцин и проводить клинические испытания. К настоящему времени проверено девять предприятий, у организации возникли вопросы по поводу одного производственного объекта. 

В заключении говорится, что несколько других исследований сейчас проводятся в странах, которые одобрили Sputnik, в том числе в Аргентине, Венесуэле, России и Турции, они должны помочь составить более точную картину безопасности и эффективности вакцины.

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