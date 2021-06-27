Дмитрий Журавлев: Зачем России нужен Батька

Не так давно ЕС ввел санкции против Белоруссии: запрет продавать/поставлять технологии; ограничение торговли нефтепродуктами, хлористым калием, табачным сырьем; закрыт доступ к западным рынкам капитала; Европейскому инвестиционному банку предписано прекратить выплаты по соглашениям в госсекторе РБ и т.д.

Сможет ли Белоруссия сама справиться с этими ограничениями? Мой ответ: нет. Те товары, которые страна производит, не победят на западных рынках даже без санкций: они хорошие, но не эксклюзивные и не дешевые. И для Белоруссии важнее не строгость санкций ЕС, а наша поддержка с точки зрения рынка сбыта своих товаров. Если это будет, Белоруссия выживет при любых санкциях.

Дальше. Страна живет на переработке и перепродаже российского экспорта. Белорусы, к примеру, делают дизельное топливо, но Европа этот продукт таковым не считает. Ограничение в ЕС продажи нефтепродуктов из РБ было и до санкций. А табачное сырье, думаю, они будут закупать у нас – и нам же гнать свои сигареты... Не будут европейцы страховать их и кредитовать? Ну так наш кредит Белоруссии будет больше, и все. Другой вопрос, что европейские деньги намного дешевле.

Так что, на мой взгляд, все эти санкции едва ли сильно скажутся как на экономике Белоруссии, так и на нашей (потому что Россия, конечно, будет поддерживать Минск). Попадет ли Россия под новые санкции из-за поддержки Лукашенко? Думаю, на нас это никак не скажется: санкции, которые можно против нас ввести, введут в любом случае, будем мы помогать Белоруссии или нет. Санкционный режим против России так или иначе будет ужесточаться.

Короче, все, что могут отнять у Белоруссии санкции, Россия может ей компенсировать. Но нам пора решить, надо ли нам это и на каких условиях. Чтобы иметь там военные базы? Или из экономических соображений? Или мы действительно друзья? Батька-то занимается экономикой, в этом я никогда не сомневался. За всеми его политическими заявлениями по сути стоит: меняю ваши деньги на свою чистую любовь. А вот чего хотим мы от союза с Белоруссией?

На мой взгляд, у нас было бы намного меньше проблем, если бы мы выстроили прагматичные экономические отношения с ними еще в начале 90-х. Скажем, давать займы, но контрольный пакет того же калийного производства оставить в России. Сейчас уже поздно начинать: в Минске не поймут. Так, на одном эфире, где я участвовал, белорусские эксперты на полном серьезе предлагали: давайте мы вам – пол-«БелАЗа», а вы нам – половину «Роснефти». Так что они искренне удивятся, если мы начнем их о чем-то просить за нашу помощь. Они к этому не привыкли.

Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве

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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2021 под заголовком «Зачем России нужен Батька».