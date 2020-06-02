Белорусская оппозиция – России: Защитите своего гражданина!

- Символично, что новость пришла в публичное пространство в день, когда Владимир Путин отвечал на вопросы граждан Российской Федерации, - сказал нам Лебедько.- К сожалению, этот вопрос не попал в эфир. В общем-то, это крик отчаяния: я имею представление о тех местах. в которых находится Попов. Это осколок советской пенитенциарной системы. Каждый день там, в той или иной степени, пытки. Это не шведская тюрьма, которая сохраняет достоинство человека. Попов оказался подвергнут очень серьёзному испытанию, его заявление - крик души. Человеку настолько плохо, что он вынужден использовать публичные формы привлечения внимания к своей проблеме. Вторая сторона - это вызов не только для Кремля, но для всей российской политической элиты. Все знают, что, например, для Америки, при всей сложности и разном отношении к этой стране, её гражданин - высшая ценность. Они не делят людей на хороших и плохих, по цвету кожи или вероисповеданию. Если какие-то проблемы у гражданина США, они делают всё возможное для того, чтобы облегчить его страдания и освободить его. И это не может не привлекать людей с самыми разными взглядами. Россия претендует на то,чтобы быть в некоем поле супердержав - но ведь всё определяется не громкостью заявлений из уст Кремля, а отношением к конкретной ситуации: гражданин России попал в тяжёлую ситуацию. Что предпринимает российское государство? Ничего. Человек просто брошен. Это отношение не только к гражданину Попову, а в принципе к гражданам РФ, попадающим в тяжёлые ситуации. И это не прибавляет уважения к России. Как будет выходить из этой ситуации российская политическая элита, посмотрим. По крайней мере, заявление Дмитрия Попова прозвучало публично, о нем знают сотни тысяч людей, на это придётся реагировать. И не в том комфортном формате, когда Путин отвечает заготовленными ответами на подготовленные вопросы. Теперь мяч на стороне Путина и Кремля.

- Какие пытки могли применяться к Дмитрию Попову?

- В 2010 я сам прошёл через подобное. Но подчеркну, что это не мои личные суждения и оценки, а квалификация международных правозащитных организаций. Первая пытка – это пытка перенаселением. Мой пример: месяц нахождения на Окрестина, то есть 15 дней в четырёхместной камере и 15 дней в двухместной. Это 10 квадратных метров. Но вместо 2-4 человек там каждый день находятся 15-20 человек. Представьте такой массив людей, которых не выводят на прогулку, не выводят помыться. На улице жара за 30 градусов, в камере – испарения человеческих тел, вонь туалетной ямы. Ночью ты спишь на полу – это самое комфортное место, уткнувшись в чьи-то ноги. Яркий свет 24 часа в сутки. Ночные побудки в 2 часа ночи: тебя будят, ты должен встать и назвать свою фамилию. У тебя нет никакого общения с внешним миром. Передачи тебе отдают на руки, только когда ты выходишь из Окрестина. Тридцать дней я находился в одних трусах, одних носках и одной майке. У меня забрали зубную щётку. Представьте, 16-20 человек пальцем растирают по зубам зубную пасту. Если она есть. Напротив – камеры для людей, которые воруют, избивают своих жён – но у них есть постельные принадлежности. А у вас – ни подушки, ни матраса. Только железные нары, на которых невозможно спать. Это сегодняшняя реальность, с которой сталкиваются политические заключённые. Могу сказать, что в СИЗО, где находится Дмитрий Попов, условия не лучше. В 2010 году люди с дубинками, электрошокерами и с закрытыми лицами вывозили людей в холодный спортзал, ставили на "растяжку" на 30-40 минут, заставляли голых людей приседать. Постоянное физическое и психологическое воздействие. Я думаю, посольство РФ в Белоруссии не может не знать, что такое белорусские тюрьмы сегодня. Они должны очень ясно представлять, что гражданин РФ находится в ужасных условиях. К сожалению, в этой ситуации гордиться тем, что ты гражданин РФ, точно не приходится. Прежде чем говорить о чём-то великом и большом, друзья, научитесь защищать маленького человека, у которого есть паспорт гражданина вашей страны.

- Чем объясняются слова российского консула, который поговорил с ним после пыток: "Дима, ну вы же всё понимаете..."?

- На чаше весов есть геополитические интересы - и судьбы людей. Перевешивают геополитические интересы. Если бы Попов носил фамилию "Миллер" или находился с подобными людьми в родственных отношениях, сработала бы клановая солидарность. Нашли бы решение этого вопроса. Но он - просто Попов. Таких людей в России миллионы. Что в Белоруссии, что в России люди разделены на касты. Это тоже реальность сегодняшнего дня.

- Дмитрий Попов фигурирует в деле по белорусскому оппозиционному политику Сергею Тихановскому. В чем его вина?

-Попов, как и десятки тысяч граждан Белоруссии, не виновен ни в чём. Людей у нас сажают за красно-белые носки, за сказанное "Жыве Беларусь!", за наклейку "Карателям здесь не рады" на заборе своего дома, за отказ в аренде помещения сотруднику прокуратуры. 3-4 года назад казалось, что такое в Белоруссии невозможно. Понятно, что люди, выходящие на протесты в Белоруссии, вызывают у Путина ещё большее беспокойство, чем Лукашенко. Протесты в Белоруссии являются плохим трендом для России, особенно ввиду отсутствия между нами границ.