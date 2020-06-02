Белорусская оппозиция – России: Защитите своего гражданина!
Россиянин Дмитрий Попов, арестованный в Белоруссии по обвинению в массовых беспорядках, отказался от гражданства РФ.
В день прямой линии Путина произошло незамеченное, судя по всему, главой государства событие.
Белорусский блогер Антон Мотолько опубликовал письмо, написанное гражданином РФ Дмитрием Поповым, арестованным в Белоруссии по обвинению в массовых беспорядках, и больше года ждавшим помощи от России. В письме, которое Дмитрий отправил своей сестре из белорусского СИЗО, он попросил Владимира Путина лишить его российского гражданства. «Быть гражданином страны-предателя я не хочу и не буду», — заявил Дмитрий. Причиной этого решения стало, видимо, то обстоятельство, что принцип «Россия своих не бросает», который приятно озвучить любому россиянину, в исполнении нашей власти подвергается значительным уточнениям.
«На своих у России избирательная слепота. Вступаются лишь за тех, помощь которым может принести политические очки руководству России. За простых смертных, как я, который не снимет санкции, не купит лишний танкер нефти, никто не заступится. Тем не менее, именно Россию я называл своей Родиной» – говорится в тексте письма политзаключённого. Дмитрий Попов – один из фигурантов дела белорусского оппозиционного политика Сергея Тихановского. Россиянину грозит 15 лет белорусской тюрьмы.
«Собеседник» обсудил заявление нашего соотечественника с белорусским оппозиционным политиком Анатолием Лебедько.
- Символично, что новость пришла в публичное пространство в день, когда Владимир Путин отвечал на вопросы граждан Российской Федерации, - сказал нам Лебедько.- К сожалению, этот вопрос не попал в эфир. В общем-то, это крик отчаяния: я имею представление о тех местах. в которых находится Попов. Это осколок советской пенитенциарной системы. Каждый день там, в той или иной степени, пытки. Это не шведская тюрьма, которая сохраняет достоинство человека. Попов оказался подвергнут очень серьёзному испытанию, его заявление - крик души. Человеку настолько плохо, что он вынужден использовать публичные формы привлечения внимания к своей проблеме. Вторая сторона - это вызов не только для Кремля, но для всей российской политической элиты. Все знают, что, например, для Америки, при всей сложности и разном отношении к этой стране, её гражданин - высшая ценность. Они не делят людей на хороших и плохих, по цвету кожи или вероисповеданию. Если какие-то проблемы у гражданина США, они делают всё возможное для того, чтобы облегчить его страдания и освободить его. И это не может не привлекать людей с самыми разными взглядами. Россия претендует на то,чтобы быть в некоем поле супердержав - но ведь всё определяется не громкостью заявлений из уст Кремля, а отношением к конкретной ситуации: гражданин России попал в тяжёлую ситуацию. Что предпринимает российское государство? Ничего. Человек просто брошен. Это отношение не только к гражданину Попову, а в принципе к гражданам РФ, попадающим в тяжёлые ситуации. И это не прибавляет уважения к России. Как будет выходить из этой ситуации российская политическая элита, посмотрим. По крайней мере, заявление Дмитрия Попова прозвучало публично, о нем знают сотни тысяч людей, на это придётся реагировать. И не в том комфортном формате, когда Путин отвечает заготовленными ответами на подготовленные вопросы. Теперь мяч на стороне Путина и Кремля.
- Какие пытки могли применяться к Дмитрию Попову?
- В 2010 я сам прошёл через подобное. Но подчеркну, что это не мои личные суждения и оценки, а квалификация международных правозащитных организаций. Первая пытка – это пытка перенаселением. Мой пример: месяц нахождения на Окрестина, то есть 15 дней в четырёхместной камере и 15 дней в двухместной. Это 10 квадратных метров. Но вместо 2-4 человек там каждый день находятся 15-20 человек. Представьте такой массив людей, которых не выводят на прогулку, не выводят помыться. На улице жара за 30 градусов, в камере – испарения человеческих тел, вонь туалетной ямы. Ночью ты спишь на полу – это самое комфортное место, уткнувшись в чьи-то ноги. Яркий свет 24 часа в сутки. Ночные побудки в 2 часа ночи: тебя будят, ты должен встать и назвать свою фамилию. У тебя нет никакого общения с внешним миром. Передачи тебе отдают на руки, только когда ты выходишь из Окрестина. Тридцать дней я находился в одних трусах, одних носках и одной майке. У меня забрали зубную щётку. Представьте, 16-20 человек пальцем растирают по зубам зубную пасту. Если она есть. Напротив – камеры для людей, которые воруют, избивают своих жён – но у них есть постельные принадлежности. А у вас – ни подушки, ни матраса. Только железные нары, на которых невозможно спать. Это сегодняшняя реальность, с которой сталкиваются политические заключённые. Могу сказать, что в СИЗО, где находится Дмитрий Попов, условия не лучше. В 2010 году люди с дубинками, электрошокерами и с закрытыми лицами вывозили людей в холодный спортзал, ставили на "растяжку" на 30-40 минут, заставляли голых людей приседать. Постоянное физическое и психологическое воздействие. Я думаю, посольство РФ в Белоруссии не может не знать, что такое белорусские тюрьмы сегодня. Они должны очень ясно представлять, что гражданин РФ находится в ужасных условиях. К сожалению, в этой ситуации гордиться тем, что ты гражданин РФ, точно не приходится. Прежде чем говорить о чём-то великом и большом, друзья, научитесь защищать маленького человека, у которого есть паспорт гражданина вашей страны.
- Чем объясняются слова российского консула, который поговорил с ним после пыток: "Дима, ну вы же всё понимаете..."?
- На чаше весов есть геополитические интересы - и судьбы людей. Перевешивают геополитические интересы. Если бы Попов носил фамилию "Миллер" или находился с подобными людьми в родственных отношениях, сработала бы клановая солидарность. Нашли бы решение этого вопроса. Но он - просто Попов. Таких людей в России миллионы. Что в Белоруссии, что в России люди разделены на касты. Это тоже реальность сегодняшнего дня.
- Дмитрий Попов фигурирует в деле по белорусскому оппозиционному политику Сергею Тихановскому. В чем его вина?
-Попов, как и десятки тысяч граждан Белоруссии, не виновен ни в чём. Людей у нас сажают за красно-белые носки, за сказанное "Жыве Беларусь!", за наклейку "Карателям здесь не рады" на заборе своего дома, за отказ в аренде помещения сотруднику прокуратуры. 3-4 года назад казалось, что такое в Белоруссии невозможно. Понятно, что люди, выходящие на протесты в Белоруссии, вызывают у Путина ещё большее беспокойство, чем Лукашенко. Протесты в Белоруссии являются плохим трендом для России, особенно ввиду отсутствия между нами границ.
- Дмитрию Попову грозит до 15 лет белорусской тюрьмы?
- Срок абсолютно сумасшедший. Дмитрия Попова просто привязывают к Сергею Тихановскому. У нас множество ситуаций, когда целый ряд людей просто "упаковывают", чтобы показать наличие какого-то сговора или преступной группировки. Понятно, что "группировка" – это не один Сергей Тихановский, а во многом случайные люди. Попов фигурирует в этом деле скорее для того, чтобы показать некую массовость. О том, что это за процесс, говорит его закрытость: он проходит в СИЗО, к нему нет доступа масс-медиа. В этом процессе нет аргументов, нет доказательств, а на выходе мы получаем то, чего просит прокурор, а согласовывается всё это на высшем политическом уровне. Дмитрий Попов, как и тысячи других людей, граждан Белоруссии – заложник. Я думаю, дальше начнётся некий торг, людей будут выставлять на бартер.
- Что произошло с гражданкой РФ Софьей Сапегой?
- Она - яркий пример политического заложника, как товара для политического бартера либо с Россией, либо с международный сообществом, с Западом. Благодаря тому, что её молодой человек Роман Протасевич пошёл на сотрудничество и исполняет сценарные установки, которые пишут в определённых структурах, Софья и Роман находятся под домашним арестом. Домашний арест – это не свобода, это "серебряная клетка" под контролем соответствующих структур. Это будет длиться до тех пор, пока не будет реализован сценарий какой-то сделки или "бартера".
- Через что прошёл Роман Протасевич и что его ждёт?
- Протасевич - тоже важный политический заложник для власти. Лукашенко много поставил на эту спецоперацию, правда, её издержки не анализировались теми, кто давал на неё добро. Из Протасевича выжмут всё, что можно выжать, но принесёт ли это какие-то политические дивиденды - сомневаюсь. Что бы сейчас ни говорил Протасевич, люди относятся к этому скептически, понимая, что он не является собственником своего слова.
- Что помогает белорусам не отчаяться в собственной стране?
- Настроения у людей очень разные. В прошлом году доминировали эйфория, ощущение рождения нации, оптимизм, чувство близких перемен. Сейчас палитра более сложная. Протест не умер, он принял другие формы. Многие вынуждены покинуть страну, но те, кто уехал, не выпали из процесса. Можно посадить энное количество белорусских блогеров в тюрьму, но у тех, кто выехал из страны, нет самоцензуры, и они по-прежнему имеют большую аудиторию в Белоруссии. Никто не знает точно, когда придут перемены, но они неизбежны: время Лукашенко ушло.
Николай Васильев
Теги: #Путин, #Лукашенко, #политзаключённые
Рубрика: Политика