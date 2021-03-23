Захарова выступила с претензиями к Токио из-за совместных учений с Штатами
Официальный представитель МИД РФ высказалась о военных учениях «Восточный щит»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о военных учениях «Восточный щит». С 24 июня по 11 июля их совместно проводят США и Япония на территории последней.
Дипломатка отметила, что масштабные маневры наблюдаются в непосредственной близости от границ России на острове Хоккайдо.
«Токио конкретными действиями и устами своего министра обороны указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области. Токио по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по нашим обоснованным озабоченностям в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области», – написала Захарова в Тelegram.
В заключении представительница ведомства отметила, что Россия продолжит следить за «таким курсом японских властей» м при необходимости принимать меры.
Теги: #Мария Захарова, #МИД, #Япония и Курилы, #США
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