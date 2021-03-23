Захарова выступила с претензиями к Токио из-за совместных учений с Штатами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о военных учениях «Восточный щит». С 24 июня по 11 июля их совместно проводят США и Япония на территории последней.

Дипломатка отметила, что масштабные маневры наблюдаются в непосредственной близости от границ России на острове Хоккайдо.

«Токио конкретными действиями и устами своего министра обороны указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области. Токио по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по нашим обоснованным озабоченностям в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области», – написала Захарова в Тelegram.

В заключении представительница ведомства отметила, что Россия продолжит следить за «таким курсом японских властей» м при необходимости принимать меры.