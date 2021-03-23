"Политическое хулиганство": Захарова объяснила, почему мэру Риги закрыли въезд в РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга осудила «русофобский» поступок мэра Риги Мартиньшу Стакису.

«Открытые медиа» пишут, что Россия запретила въезд на территорию страны для руководителя мэрии столицы Латвии. Во время чемпионата мира по хоккею Стакис в общей череде государственных символов участников спортивного мероприятия снял российский флаг и заменил его на флаг Олимпийского комитета России.

«Рижскому градоначальнику следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами. <…> Эти связи давали бы реальную выгоду не одному конкретному человеку для набора каких-то русофобских политических очков, а людям, живущим на территории этой страны. Теперь М. Стакису это будет делать значительно сложнее»

, – цитируют СМИ Захарову.

Инцидент с государственными символами произошел 26 мая. Мэр Риги объяснил свой поступок несогласием с политическими событиями в стране. Также он заменил белорусский официальный благ на бчб-флаг, используемый оппозицией.

Генпрокуратура Беларуси за это завела на политика уголовное дело по статье о возбуждении национальной вражды.

«Я получаю десятки тысяч посланий поддержки от свободолюбивых людей как в Беларуси, так и в России. И я поддерживаю их! Может, поэтому меня и объявили нежелательным человеком в России. Мне и в Риге есть чем заняться, и я не планирую поездки в Россию»

, – написал Сакис в твиттере.