"Очень интересно": политолог рассказал о первой стране, которая "отменила" коронавирус

В своё время Швеция оказалась в центре внимания остального мира. Здесь в середине 2020 года в самый разгар пандемии и «коронавирусной» паники отказались вводить жёсткие ограничения для граждан, впоследствии послужив примером для многих соседних стран.

И пусть подобное напускное «попустительство» шведских властей и не обошлось без последствий, их серьёзность оказалась куда ниже, чем прогнозировали многие критики.

В 2021 году, на заре активно идущих во многих странах кампаний по вакцинации населения и бушующего «индийского» штамма, есть свои герои современности. Теперь в этой роли выступила крошечная страна Сингапур.

Как отмечают эксперты, власти Сингапура в буквальном смысле «отменили коронавирус», фактически устав от локдаунов и постоянных попыток справиться с тем, что, похоже, останется с человечеством навсегда.

К примеру, как отмечает известный российский политолог Илья Гращенков, отныне отношение к Covid-19 в Сингапуре будет таким же, как и к гриппу или другим заболеваниям, ставшим для человека привычными. Власти города-страны даже не хотят больше вести учёт статистики по новым случаям заражения, оставив учёт по смертности и тяжёлым случаям.

И этот опыт, утверждает эксперт, представляет особенный интерес, так как в будущем может послужить примером для многих других стран.