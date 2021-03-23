Вчера, в 18:50

"Очень интересно": политолог рассказал о первой стране, которая "отменила" коронавирус

У народа там просто лопнуло терпение, поскольку город-страна долгое время оставался одним из самых примерных борцов с пандемией

Фото: Global Look Press

В своё время Швеция оказалась в центре внимания остального мира. Здесь в середине 2020 года в самый разгар пандемии и «коронавирусной» паники отказались вводить жёсткие ограничения для граждан, впоследствии послужив примером для многих соседних стран.

И пусть подобное напускное «попустительство» шведских властей и не обошлось без последствий, их серьёзность оказалась куда ниже, чем прогнозировали многие критики.

В 2021 году, на заре активно идущих во многих странах кампаний по вакцинации населения и бушующего «индийского» штамма, есть свои герои современности. Теперь в этой роли выступила крошечная страна Сингапур.

Как отмечают эксперты, власти Сингапура в буквальном смысле «отменили коронавирус», фактически устав от локдаунов и постоянных попыток справиться с тем, что, похоже, останется с человечеством навсегда.

К примеру, как отмечает известный российский политолог Илья Гращенков, отныне отношение к Covid-19 в Сингапуре будет таким же, как и к гриппу или другим заболеваниям, ставшим для человека привычными. Власти города-страны даже не хотят больше вести учёт статистики по новым случаям заражения, оставив учёт по смертности и тяжёлым случаям.

И этот опыт, утверждает эксперт, представляет особенный интерес, так как в будущем может послужить примером для многих других стран.

Число заразившихся и умерших от COVID-19 в России продолжает расти

«Первой страной, вышедшей из «ковидной» игры, стал Сингапур. У народа там просто лопнуло терпение, поскольку город-страна долгое время оставался одним из самых примерных борцов с пандемией, – пишет Гращенков в своём авторском телеграм-канале.

И вот теперь власти Сингапура представили новую политику, которая полностью меняет подход к борьбе с Covid-19. Отныне в Сингапуре к коронавирусу будут относиться так же, как и к другим постоянно присутствующим заболеваниям вроде гриппа. Никто больше не ставит цели свести передачу вируса между людьми к нулевым значениям.

Тестирование и вакцинация в Сингапуре, разумеется, продолжатся. Но власти объяснили, что прекратить заражение вакцинация не сможет. Её ключевая цель – добиться снижения числа тяжёлых случаев, то есть сделать так же, как и в случае с гриппом. При этом тестирование перейдёт от обычных мазков к антиген-тестам и анализам по дыханию, которые можно использовать самостоятельно.

"Мы не можем полностью ликвидировать вирус, однако у нас есть возможность превратить эту пандемию во что-то значительно менее опасное, вроде ветрянки или гриппа, чтобы дальше жить своей жизнью", – заявляют местные власти.

Очень интересно будет посмотреть на этот опыт. Помню, что первой из «ковидной» игры ещё в 2020 году вышла Швеция, её примеру затем последовали другие страны Скандинавии. В течение долгого периода времени никто не вводил ограничения в Беларуси, пока там не начались массовые протесты и карантин не превратился для Лукашенко в инструмент по управлению политикой.

В России к пандемии, и вовсе, применяют двойные стандарты. Если властям надо, они проведут любые массовые мероприятия. В общем, опыт Сингапура может стать передовым для тех стран, которые уже устали жить в условиях неопределённости и медицинской диктатуры».

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