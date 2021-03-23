Число заразившихся и умерших от COVID-19 в России продолжает расти

В России за последние сутки зафиксировано свыше 23 тысяч новых случаев заражений коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб Москвы по борьбе с заболеванием.

За последние 24 часа в России выявлено 23 543 заразившихся COVID-19. Полностью выздоровели 16 928 человек. Количество смертельных случаев увеличилось до 672 за сутки, что стало максимумом за всю пандемию. Таким образом, смертность в России достигает рекордных значений уже третий день подряд.

Накануне сообщалось о смерти 669 пациентов и 21 042 новых заболевших.

Лидером по приросту новых случаев заболевания остается столица, там зафиксировано 108 смертей и 7 597 новых заразившихся. Это почти на 2 тысячи больше чем день назад.

В Московской области выявлено 2663 случая, в Санкт-Петербурге — 1612.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 5 538 142 случаев коронавируса, 135 886 инфицированных скончались. Выздоровели в общей сложности 5 017 321 человек.