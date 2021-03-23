"Путин устал": журналист раскрыл главный итог Прямой линии
Причём устал президент от мелких региональных проблем, считает Андрей Гусий
Журналисты и эксперты продолжают подводить итоги прошедшей накануне Прямой линии с российским президентом Владимиром Путиным. Причём оценок, версий и мнений по поводу мероприятия, давно ставшего для Владимира Владимировича традиционной и будничной обыденностью, довольно много.
Кто-то сразу же отметил разочарование общества из-за того, что глава государства так и не дал ответ на один из самых болезненных вопросов последних недель о том, будет ли вакцинация в стране обязательной. Другие обратили внимание на риторику президента по вопросу недавнего инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма, назвав слова Путина предупреждением НАТО. Но большинство в целом отмечает «дежурность» происходящего в студии и «банальность» проблем, с которыми граждане обращаются к президенту.
Более того, как считает российский журналист Андрей Гусий, после Прямой линии напрашивается один единственный вывод.
«Путин устал», – подчёркивает он.
При этом, журналист добавляет, что у российского президента в последнее время есть масса задач куда более серьёзных, чем разбирательства с теми проблемами, которые озвучиваются на Прямой линии, а потому он и намекнул губернаторам на то, чтобы передать эти полномочия на места и обязать региональные власти проводить свои Прямые лини с населением.
«Итог Прямой линии – Путин устал. Нет, он не устал руководить страной, – пишет Гусий в своём авторском телеграм-канале.
Видно, что он устал от откровенно мелких региональных проблем. Видно, что Путин устал от глупости на местах, а ситуация с угрозами в адрес обращающихся к нему во время Прямой линии демонстративно была вынесена в публичную плоскость.
Видно, что президенту надо решать глобальные проблемы, в том числе с преемником, общестрановыми вопросами, а не быть юристом или психологом для простых россиян, поскольку на местах что-то не могут показать или объяснить.
Указание президента на Прямые линии губернаторов – сильнейший акцент, как и на прививки в разрезе детей.
Однако, к несчастью, президенту пока приходится всё это делать в ручном режиме, а значит, кандидаты на осенние ротации уже готовы, да и глава республики Калмыкия очень плохо засветился во время Прямой линии, пусть и не напрямую».
Теги: #Путин, #Прямая линия с Путиным 2021
Рубрика: Политика