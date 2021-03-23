"Путин устал": журналист раскрыл главный итог Прямой линии

Журналисты и эксперты продолжают подводить итоги прошедшей накануне Прямой линии с российским президентом Владимиром Путиным. Причём оценок, версий и мнений по поводу мероприятия, давно ставшего для Владимира Владимировича традиционной и будничной обыденностью, довольно много.

Кто-то сразу же отметил разочарование общества из-за того, что глава государства так и не дал ответ на один из самых болезненных вопросов последних недель о том, будет ли вакцинация в стране обязательной. Другие обратили внимание на риторику президента по вопросу недавнего инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма, назвав слова Путина предупреждением НАТО. Но большинство в целом отмечает «дежурность» происходящего в студии и «банальность» проблем, с которыми граждане обращаются к президенту.

Более того, как считает российский журналист Андрей Гусий, после Прямой линии напрашивается один единственный вывод.

«Путин устал», – подчёркивает он.