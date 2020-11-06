Геннадий Зюганов: Посмотрел Прямую линию с Путиным…

Эксперты уже не первую неделю обсуждают причины, по которым лидер КПРФ Геннадий Зюганов, ещё совсем недавно снизивший активность во всем, что касается критики властей, снова принялся наносить удар за ударом по Кремлю и партии власти.

Большинство политологов убеждены в том, что причина такой смены стратегии главного коммуниста страны – приближающиеся парламентские выборы. Но есть и другие версии, к примеру, касающиеся внутрипартийной борьбы за лидерство, слухи о которой ходят довольно давно.

Как бы там ни было, но Геннадий Андреевич в последнее время откровенно выжигает словом практически все действия властей в той или иной сфере, отмечая, что недальновидное и фактически провальное руководство страной ведёт её к пропасти. Похожие тезисы он озвучил в том числе давая оценку недавней Прямой линии с Владимиром Путиным. Причём, ключевая претензия политика к главе государства заключается в том, что он «выгораживает» партию власти, которая несёт ответственность за происходящее в России.

«Посмотрел Прямую линию с Путиным. Главные вопросы, которые были подняты в рамках этого мероприятия – рост цен и тарифов за коммунальные услуги, а также вакцинация от Covid-19, – пишет Зюганов в своём авторском телеграм-канале.