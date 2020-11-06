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Геннадий Зюганов: Посмотрел Прямую линию с Путиным…

…и понял, что президент выгораживает единороссов, которые довели страну до ручки

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Эксперты уже не первую неделю обсуждают причины, по которым лидер КПРФ Геннадий Зюганов, ещё совсем недавно снизивший активность во всем, что касается критики властей, снова принялся наносить удар за ударом по Кремлю и партии власти.

Большинство политологов убеждены в том, что причина такой смены стратегии главного коммуниста страны – приближающиеся парламентские выборы. Но есть и другие версии, к примеру, касающиеся внутрипартийной борьбы за лидерство, слухи о которой ходят довольно давно.

Как бы там ни было, но Геннадий Андреевич в последнее время откровенно выжигает словом практически все действия властей в той или иной сфере, отмечая, что недальновидное и фактически провальное руководство страной ведёт её к пропасти. Похожие тезисы он озвучил в том числе давая оценку недавней Прямой линии с Владимиром Путиным. Причём, ключевая претензия политика к главе государства заключается в том, что он «выгораживает» партию власти, которая несёт ответственность за происходящее в России.

«Посмотрел Прямую линию с Путиным. Главные вопросы, которые были подняты в рамках этого мероприятия – рост цен и тарифов за коммунальные услуги, а также вакцинация от Covid-19, – пишет Зюганов в своём авторском телеграм-канале.

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Я все ещё уверен в том, что, несмотря на создание нашими учёными прекрасных вакцин, решение о том, принимать их или нет, должно приниматься каждым человеком добровольно и осознанно.

Кроме всего прочего, нельзя, как это происходит сейчас, спускать все проблемы с федерального уровня в регионы. Это же касается и будущей проблемы бешеного роста цен буквально на все.

Кроме того, практически в каждом вопросе, заданном президенту, звучит боль обычных людей. А это значит, что России следует срочно выходить из сложившегося либерально-рыночного тупика. При текущем курсе, наша российская морковь стоит уже дороже, чем эквадорские бананы, а тарифы на коммунальные услуги давно вышли за любые разумные пределы.

При этом я считаю, что всю ответственность за усугубляющийся кризис в России несёт партия власти «Единая Россия». Именно единороссы довели страну до ручки, напринимали антинародных законов, а Путин их ещё и выгораживает.

Нужно понять, что только реализация программы Компартии «10 шагов к власти народа» поможет спасти страну и вывести её из кризиса».

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