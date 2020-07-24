"Какой-то мрак": Политолог поразилась Пескову, вступившемуся за "Алые паруса" и Беглова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в ходе выпускного «Алые паруса» в Санкт-Петербурге не было зафиксировано никаких нарушений санитарных норм. Он уверен, что власти региона во главе с Александром Бегловым допустили праздник во время пандемии с учетом эпидемиологической угрозы. При этом политолог Татьяна Становая оценивает подобные заявления как способ развития «социальной шизофрении».

«Насколько нам известно, такие же рекомендации [санитарных властей] были сформулированы в Санкт-Петербурге и они реализовались на месте», — передает ТАСС слова Пескова. Представитель Кремля объяснил, что «официальных запретов на массовые мероприятия нет».

По открытым данным, в празднике приняли участие порядка 40 тысяч выпускников Северной столицы. Центральные набережные и улицы города были заполнены людьми, которые чаще всего не носили никаких масок — о соблюдении социальной дистанции не шло и речи, это понятно уже из официальных трансляций с мероприятия.

«Какай-то мрак. Чистый пример того, как официальное лицо вынуждено учитывать взаимоисключающие приоритеты. В данном случае: не трогать Беглова и не допустить роста заболеваемости, — объясняет в своем Telegram-канале политолог Татьяна Становая. — Получается горячий снег, живой труп и прочий оксюморон».

Она отмечает, что подобных посылов, которые входят в противоречие друг с другом, со стороны руководства страны обществу накопилось уже достаточно: к примеру, лодкауны, которые в один момент называются «избыточными», а в следующий «неизбежными». Та же история и с вакцинами от коронавируса, которые в одних случая как-будто бы «бесполезные», а в других — «эффективные».

«И кто-то еще удивляется, что народ не может определиться. Власть сама формирует условия для социальной шизохрении».

В свою очередь депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский напоминает, что ситуация с ковидом в городе крайне напряженная: в последние дни там ставятся новые антирекорды по смертности больных коронавирусом, в сутеи заболевает порядка 1200 человек. «А губернатор рассказывает, что ни Форум, ни Евро-21 якобы не повлияли на заболеваемость. Не верю», — говорит Вишневский.