Главное к 26 июня: жара, ковид-кошмар в Питере, война с "молоком", QR-коды в транспорте
Жара, в Питере выпустился ковид, прокуроры борются с "молоком", Москва пока не закроет транспорт. Главное к субботе
Бывшего полицейского Миннеаполиса Дерека Шовина приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть от удушения коленом при задержании стала началом всеамериканской общественной кампании против полицейского насилия Black Lives Matters. При отсутствии нареканий он может быть освобожден досрочно спустя 15 лет. Прокуратура требовала 30 лет тюрьмы, а родственники погибшего — пожизненного срока.
Московские власти не планируют вводить QR-коды в общественном транспорте, парикмахерских и спортивных клубах. Об этом заявила заммэра Москвы по социальной политике Анастасия Раков. «Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения», — сразу же оговорилась чиновница в эфире «Первого канала».
Гидрометцентр вновь продлевает «оранжевый» уровень погодной угрозы в московском регионе. Температура воздуха в регионе превышает ному на 7-10 градусов. В Москве и Подмосковье сегодня будет до 35°C, возможны кратковременные осадки и даже град с грозой. В воскресенье температура будет держаться на уровне 32-34°C, а на спад жара пойдет лишь ко вторнику.
Несмотря на эпидемиологическую угрозу и переполненные из-за ковида больницы, в Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников «Алые Паруса». Хотя на мероприятии были введены некоторые ограничения, это никак не помогло предотвратить огромные скопления людей: петербуржцы заполнили центральные улицы, подавляющее большинство было даже без масок.
На празднике выступил и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он также был без маски и к тому же в очередной раз попал в просак: глава региона попытался позвонить в рынду (миниатюрный колокол), но веревка оторвалась.
Источники Bloomberg сообщили, что Госдепартамент США и МИД Германии ведут переговоры о помощи Украине в связи с возможным введением в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2». Киеву могут предложить дополнительные инвестиции и условия по транзиту газа через территорию страны. Другой задачей является «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» от достройки проекта, который позволит избежать транзита российского газа через Украину, что сильно ударит по украинскому бюджету. Напомним. что на июль намечен визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Белый дом.
В парламенте Германии тем временем принят закон, который упростит получение немецкого гражданства потомкам германских евреев и других людей, лишенных во времена Гитлера немецкого паспорта. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Forbes пишет, что в понедельник должен выйти указ мэрии Москвы о бюджетной поддержке ресторанной отрасли на фоне запрета посещения общепита тем, кто не переболел и не вакцинировался. Обсуждение этого вопроса с бизнесом провел профильный министр столицы Алексей Немерюк. Детали указа пока неизвестны, но помощь, как ожидается в некой форме последовать должна.
МВД России обяжет мигрантов при въезде в страну подписывать «соглашение о лояльности». В нем говорится, что мигранты соглашаются исполнять все правила и оплатят расходы на свою депортацию, если они будут нарушены. Об этом пишет ТАСС.
Генпрокуратура решила бороться с растительными видами «молока». Речь идет о «миндальном молоке», «кокосовом молоке», «овсяном молоке» и прочем. Ведомство настаивает, что продукты не содержащие молока не должны указывать это слово в своем названии. Недавно такие же претензии производители молочных продуктов предъявляли сети кофеен Sturbucks.
В Telegram появились групповые видеочаты по аналогии с Zoom. Пока лимит 30 человек, но его планируют увеличить. Видеочаты получаются при включении камеры в голосовом чате в любой группе.