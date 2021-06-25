Главное к 26 июня: жара, ковид-кошмар в Питере, война с "молоком", QR-коды в транспорте

Бывшего полицейского Миннеаполиса Дерека Шовина приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть от удушения коленом при задержании стала началом всеамериканской общественной кампании против полицейского насилия Black Lives Matters. При отсутствии нареканий он может быть освобожден досрочно спустя 15 лет. Прокуратура требовала 30 лет тюрьмы, а родственники погибшего — пожизненного срока.

Московские власти не планируют вводить QR-коды в общественном транспорте, парикмахерских и спортивных клубах. Об этом заявила заммэра Москвы по социальной политике Анастасия Раков. «Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения», — сразу же оговорилась чиновница в эфире «Первого канала».

Гидрометцентр вновь продлевает «оранжевый» уровень погодной угрозы в московском регионе. Температура воздуха в регионе превышает ному на 7-10 градусов. В Москве и Подмосковье сегодня будет до 35°C, возможны кратковременные осадки и даже град с грозой. В воскресенье температура будет держаться на уровне 32-34°C, а на спад жара пойдет лишь ко вторнику.

Несмотря на эпидемиологическую угрозу и переполненные из-за ковида больницы, в Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников «Алые Паруса». Хотя на мероприятии были введены некоторые ограничения, это никак не помогло предотвратить огромные скопления людей: петербуржцы заполнили центральные улицы, подавляющее большинство было даже без масок.