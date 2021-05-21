Молочники пожаловались, что у Starbucks в кофе "неправильное молоко"

Ассоциация производителей молока «Союзмолоко» обратилась к сети кофеен Starbucks, указав им на якобы некорректные названия напитков: «растительное молоко», «соевое молоко», «миндальное молоко» и прочее — продукты, имеющие право на существование, но непосредственно с молоком они не связаны. По мнению союза, название должно быть изменено в соответствии с законом.

По мнению главы «Союзмолока» Артема Белова, напитки с таким названием сбивают потребителя с толку: «Растительные напитки — интересный и растущий сегмент, но это принципиально иная категория, что должен четко понимать покупатель». Он обратился к руководству Starbucks как к одному из лидеров сегмента в надежде не доводить дело до конфликта, при этом отметив, что и другие кофейни не брезгуют подобными наименованиями. С требованиями соглашаются и в Danone.

Источник «Коммерсанта» в отрасли считает, что, по всей видимости, производители просто надеются за счет этого хода увеличить свою долю в общепите. Вместе с тем он добавляет, что заменители также являются востребованным продуктом среди определенной аудитории.

Едва ли потребитель сможет перепутать растительное молоко с обычным, полагает исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев, а добиться переименования устоявшихся названий напитков в кофейне едва ли удастся, в крайнем случае слово «молоко» можно просто взять в кавычки.

Претензия «Союзмолока» сравнима с попыткой убрать слово «молоко» из пирожных «Птичье молоко», уверен юрист Павел Иккерт, который не считает отсылки к закону уместными, ведь отдельно эти компоненты Starbucks не продают.