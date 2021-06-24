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Россия без Путина. Меркель предложила новый формат диалога с Моквой

Канцлер Германии хочет подготовить форматы, в которых ЕС сможет контактировать в Россией, не встречаясь с Путиным

Фото: Global Look Press

После того как лидеры Евросоюза не смогли договориться о приглашении Владимира Путина на саммит ЕС из-за несогласия ряда государств-членов, канцлер Германии Ангела Меркель предлагает другие пути взаимодействия с Россией, к примеру, переговоры без участия Путина лично.

«Я бы хотела более смелого шага. Форматы и условия переговоров с Россией будут разработаны. Но не на уровне лидеров», — заявила он в ходе брюссельского саммита. Она считает, что встречи Путина с Джо Байденом недостаточно для поддержания отношений с Россией и ЕС также должен налаживать контакты. Для этого, как считает уходящий уже это осенью немецкий лидер, необходимо разработать формат для ведения переговоров.

После того как Россия в 2014 году присоединила к себе Крым, как считает ЕС, незаконно, Путина перестали звать на саммиты Евросоюза. В этом году Меркель выступила с инициативой снова сделать это, её поддержал французский лидер Эммануэль Макрон, однако в общей сумме 10 стран выступили против этой идеи. Среди них, к примеру, страны Прибалтики, Нидерланды и Румыния.

Несмотря на отказ звать Путина на саммит, лидеры европейских стран решили, что будет разумно проработать тему дальнейшего диалога с Россией. По данным Blomberg, попытку пообщаться с российским лидером могут предпринять глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Отметим, что последние переговоры высокого представителя ЕС Шарля Мишеля с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, когда осенью прошлого года глава европейской дипломатии приезжал в Москву, закончились унижением г-на Мишеля со стороны Москвы.

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