Почему Байден просил встречи с Путиным? Делягин раскрыл три причины

Российские эксперты уже давно говорят, что прошедшая в Женеве встреча между Джо Байденом и Владимиром Путиным была нужнее именно американскому президенту. Именно по этой причине, убеждены они, глава Белого дома после весьма нелестных и даже оскорбительных выпадов в адрес российского коллеги неожиданно предложил организовать саммит.

При этом, как утверждает известный российский экономист, публицист и радиоведущий Михаил Делягин, у Байдена было сразу три причины, по которым ему непременно нужно было встретиться с российским лидером. Одной из них эксперт называет противостояние с Китаем, в котором США не могут добиться успеха из-за партнерства Пекина и Москвы. И чтобы этому партнерству препятствовать, Вашингтон, добавляет Делягин, пытается устроить скрытые торги, объектом которых вполне может стать Украина.

«Американский президент добивался проведения саммита в Женеве и встречи с Путиным вопреки своим нападкам в адрес России и ее руководства.

США ставят себе цель «убить» Китай экономически и политически, вернув его к состоянию страны третьего мира и своего рода колонии Запада. Хочу напомнить о последствиях опиумных войн, который окончательно подчинили КНР колониальным государствам. Однако препятствовать планам Вашингтона может союз между Пекином и Москвой, благодаря которому китайцы получают доступ к уникальным российским технологиям. Отношения с Россией – основная причина бессилия Соединенных Штатов в борьбе с Китаем.

А потому сейчас главная задача для Байдена – оттянуть Россию от Китая. Не знаю, что американцы могут предложить России взамен. Если бы у них были хорошие стратеги, то они предложили бы нам Украину. Это то, отказаться от чего попросту невозможно. Без Украины у нас нет возможности создать собственный макрорегион. Полагаю, это первый вопрос, к которому пришел Байден. Впрочем, не думаю, что это предложение звучало настолько откровенно и прямо. Но на это были намеки в рамках первой ознакомительной встречи.

Еще одна причина стремления Байдена провести переговоры с Путиным – кибербезопасность. Россия уже более 10 лет добивается от Соединенных Штатов переговоров по введению правил поведения или своего рода «соглашения о ненападении» в информационном сегменте. Но Вашингтон задумался об этом только после массированных хакерских атак, спровоцировавших коллапсы с мясом и топливом в целых штатах», – пишет Делягин в своем авторском Telegram-канале.

Кроме того, эксперт назвал и третью причину стремления американского президента к встрече с российским коллегой. По его словам, речь идет о том, что в США все еще сохраняются сомнения относительно честности победы Джо Байдена на прошедших президентских выборах. Экономист убежден, что европейское турне и встреча с Путиным стали для Байдена возможностью показать американскому обществу, что его признают руководители других государств.