Быков Дмитрий
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Дмитрий Быков. Письмо Байдену

Обозреватель Sobesednik.ru решил обратиться к президенту США Джо Байдену накануне его встречи с российским коллегой

Фото: Global Look Press

Джо Байден

Дорогой мистер Байден, или попросту Джо, как у вас там принято!

Я знаю, что вы по вторникам не начинаете рабочего дня, не просмотрев за завтраком свежего «Собеседника».

Фото: Александр Шпаковский
Дмитрий Быков

Понимаю, что без моих советов у вас полное непонимание, как вести себя на саммите, да и Трампа вы одолели только потому, что читали нас, пока Трамп наслаждался «Рашей тудей». Так вот, спешу одобрить ваши последние заявления. Судя по ним, вы на верном пути.

Вы правильно отказались от совместной пресс-конференции и еще правильней заметили, что давить на Владимира Путина бессмысленно, потому что он Владимир Путин. Золотые слова, для кого-то брань, а для него наивысший комплимент. С его точки зрения, вы чистая хромая утка, потому что вам переизбираться через три с половиной года, а ему никогда. Он в ответ на ваши действия готов разжечь мировой пожар, а вы нет. Он в ответ на любые санкции может сделать жизнь своих подданных сколь угодно невыносимой, а вам помешает то ли страх, то ли совесть. Итого руки у вас связаны и, разговаривая с Россией языком силы, вы ничего не добьетесь. Попытайтесь лизать Россию языком любви.

Для перестройки больше всего сделал не Рейган, а Никсон, который пошел на разрядку международной напряженности – так это называлось. При нем Россия вынужденно соблюдала некоторые приличия в обращении со своими диссидентами. При нем она разрешала американские фильмы (хоть и мало), переводила американскую прозу, щедро пускала американских туристов. И все это как-то ненавязчиво давало советским гражданам понять, что такое Америка, и они начинали меньше верить родной пропаганде. При Брежневе выходил и дорого ценился журнал «Америка» – рекламный плакат демократии. В России семидесятых, где произошла стыковка «Союз» – «Аполлон», ваших вообще любили, хоть и несколько свысока; Афганистан все обострил, но до нынешней ситуации, то есть до фактического отзыва послов, не доходило. И потому Солженицына выслали, а не посадили, Сахарова сослали, а не убили, евреев выпускали, хотя выборочно мариновали, а русский массовый зритель на быстро расплодившихся видаках смотрел американское кино.

Если же вы станете давить, американцы не поедут в Россию, а русские в Америку. Уже сейчас свернуты учебные программы, обмен студентами, ознакомительные поездки, получение визы в обеих странах сопряжено с крайними трудностями, культурные связи оборваны, взаимные подозрения превзошли уровень холодной войны. Куда это годится? Напугать его вы не можете, потому что вы не он; усиливая конфронтацию, можете лишь повредить россиянам, которые ничего не будут знать о вашей стране. А практика говорит, что когда они знают – почему-то их агрессия и гордость уступают место другим чувствам, гораздо более плодотворным. Вы не выиграете у него в драке. Попробуйте милосердие.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2021 под заголовком «Письмо Байдену».

Рубрика: Дмитрий Быков

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