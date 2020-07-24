Иноагентов уравняли с экстремистами. Им запретили быть наблюдателями на выборах

Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев сообщил на канале ОП РФ, что список тех, кто не может выступать наблюдателем на выборах, пополнен.

Кроме судей, прокуроров руководителей субъектов, экстремистских организаций в нем числятся СМИ-иноагенты, НКО, выполняющие функции иностранного агента и нежелательные организации.

Все носители этих статусов не смогут вносить предложения о назначении наблюдателей в избирательные комиссии, пишет «Бумага».

Эти поправки были оформлены 18 июня и появятся во всех документах, регулирующих выборные процедуры.