Вчера, в 22:12

Иноагентов уравняли с экстремистами. Им запретили быть наблюдателями на выборах

Поправки в ограничительной сфере были обновлены 18 июня и оформятся во всех регулирующих выборы документах

Фото: Global Look Press

Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев сообщил на канале ОП РФ, что список тех, кто не может выступать наблюдателем на выборах, пополнен.

Кроме судей, прокуроров руководителей субъектов, экстремистских организаций в нем числятся СМИ-иноагенты, НКО, выполняющие функции иностранного агента и нежелательные организации.

Все носители этих статусов не смогут вносить предложения о назначении наблюдателей в избирательные комиссии, пишет «Бумага».

Эти поправки были оформлены 18 июня и появятся во всех документах, регулирующих выборные процедуры.

Теги: #Иноагенты

Рубрика: Политика

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