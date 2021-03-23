Сахмеев Владимир
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Кремль: Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября

Президент Путин подписал указ о назначении даты выборов в Госдуму

Фото: Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому выборы депутатов Госдумы назначены на 19 сентября 2021 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Новый состав законотворцев займет кресла нижней палаты парламента на пять лет.

Напомним, что перед выборами в России были арестованы политик Алексей Навальный, его штабы и Фонд борьбы с коррупцией объявлены иностранными агентами и террористическими организациями. Соратница Навального Любовь Соболь была вынуждена завершить свою политическую кампанию.

Политик Дмитрий Гудков, планировавший участвовать в выборах, покинул страну из-за заведенного на него уголовного дела. 

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