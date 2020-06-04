"Пытается беспорядки спровоцировать": россияне снова разносят Собянина

В последние дни в российской столице наблюдается тревожный рост новых случаев заражения Covid-19 и количества госпитализаций пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в первом случае рост составляет 80%, во втором – 70%. Причём, судя по риторике столичного градоначальника, вину за происходящее он склонен возлагать непосредственно на горожан.
«Начали расслабляться, считают, что все уже прошло. Коронавирус имеет коварную историю, мы видим, как идёт взлёт в Европе, всего полтора месяца тому назад была серьёзная вспышка, а теперь подъем у нас, причём довольно большой», – заявил Сергей Семёнович во время визита в коронавирусный стационар ГКБ №15.
Как утверждает глава московской администрации, показатели по заболеваемости в городе практически достигли пика, который в последний раз фиксировался в декабре минувшего года. При этом он заявил об уверенности в том, что переломить ситуацию всё-таки удастся.
В рамках борьбы с распространением заболевания Собянин немногим ранее объявил в городе режим нерабочих дней с 15 по 19 июня. Кроме того, в Москве было решено дополнительно развернуть 4000 коек для пациентов с Covid-19. Сам же мэр во время нерабочих дней призывает горожан максимально сократить число контактов и вакцинироваться.
– Наиболее важно в это время посетить пункты вакцинации. Все они работают и доступным, поэтому мы приглашаем москвичей сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких, – подытожил он.
Впрочем, похоже, что на россиян заявления Собянина на эту тему уже не производят ожидаемого эффекта, а потому они в социальных сетях комментируют высказывания мэра столицы максимально жёстко, не особо подбирая выражения.
«Уже не знают, как народ закошмарить, лишь бы выполнить обещанный миру план в 80%».
«Всеобщая вакцинация провалилась, пора кошмарить народ».
«Без паники, к выборам животворящим заболеваемость стремится к нулю, а они уже скоро».
«Гуляй онкология и сердечно-сосудистые заболевания, Собянин с коронкой войну объявил».
«Эта лапша когда-нибудь закончится?»
«Масочник опять вылез…»
«Такими темпами опять всю Москву закроют».
«Главный суетолог он или мэр?»
«Впечатление, что Собянин пытается беспорядки спровоцировать», – возмущаются граждане в социальных сетях.
Теги: #Собянин, #вакцинация, #коронавирус
Рубрика: Политика