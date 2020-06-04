"Пытается беспорядки спровоцировать": россияне снова разносят Собянина

В последние дни в российской столице наблюдается тревожный рост новых случаев заражения Covid-19 и количества госпитализаций пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в первом случае рост составляет 80%, во втором – 70%. Причём, судя по риторике столичного градоначальника, вину за происходящее он склонен возлагать непосредственно на горожан.

«Начали расслабляться, считают, что все уже прошло. Коронавирус имеет коварную историю, мы видим, как идёт взлёт в Европе, всего полтора месяца тому назад была серьёзная вспышка, а теперь подъем у нас, причём довольно большой», – заявил Сергей Семёнович во время визита в коронавирусный стационар ГКБ №15.

Как утверждает глава московской администрации, показатели по заболеваемости в городе практически достигли пика, который в последний раз фиксировался в декабре минувшего года. При этом он заявил об уверенности в том, что переломить ситуацию всё-таки удастся.

В рамках борьбы с распространением заболевания Собянин немногим ранее объявил в городе режим нерабочих дней с 15 по 19 июня. Кроме того, в Москве было решено дополнительно развернуть 4000 коек для пациентов с Covid-19. Сам же мэр во время нерабочих дней призывает горожан максимально сократить число контактов и вакцинироваться.

– Наиболее важно в это время посетить пункты вакцинации. Все они работают и доступным, поэтому мы приглашаем москвичей сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких, – подытожил он.