Савельев Михаил
Сегодня, в 19:38

"Пытается беспорядки спровоцировать": россияне снова разносят Собянина

Стоит столичному градоначальнику вновь призвать население вакцинироваться, как на него тут же выливаются тонны народного гнева

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В последние дни в российской столице наблюдается тревожный рост новых случаев заражения Covid-19 и количества госпитализаций пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в первом случае рост составляет 80%, во втором – 70%. Причём, судя по риторике столичного градоначальника, вину за происходящее он склонен возлагать непосредственно на горожан.

«Начали расслабляться, считают, что все уже прошло. Коронавирус имеет коварную историю, мы видим, как идёт взлёт в Европе, всего полтора месяца тому назад была серьёзная вспышка, а теперь подъем у нас, причём довольно большой», – заявил Сергей Семёнович во время визита в коронавирусный стационар ГКБ №15.

Как утверждает глава московской администрации, показатели по заболеваемости в городе практически достигли пика, который в последний раз фиксировался в декабре минувшего года. При этом он заявил об уверенности в том, что переломить ситуацию всё-таки удастся.

В рамках борьбы с распространением заболевания Собянин немногим ранее объявил в городе режим нерабочих дней с 15 по 19 июня. Кроме того, в Москве было решено дополнительно развернуть 4000 коек для пациентов с Covid-19. Сам же мэр во время нерабочих дней призывает горожан максимально сократить число контактов и вакцинироваться.

– Наиболее важно в это время посетить пункты вакцинации. Все они работают и доступным, поэтому мы приглашаем москвичей сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких, – подытожил он.
"Собянин находится на грани нервного срыва": Краснов сделал громкое заявление

Впрочем, похоже, что на россиян заявления Собянина на эту тему уже не производят ожидаемого эффекта, а потому они в социальных сетях комментируют высказывания мэра столицы максимально жёстко, не особо подбирая выражения.

«Уже не знают, как народ закошмарить, лишь бы выполнить обещанный миру план в 80%».

«Всеобщая вакцинация провалилась, пора кошмарить народ».

«Без паники, к выборам животворящим заболеваемость стремится к нулю, а они уже скоро».

«Гуляй онкология и сердечно-сосудистые заболевания, Собянин с коронкой войну объявил».

«Эта лапша когда-нибудь закончится?»

«Масочник опять вылез…»

«Такими темпами опять всю Москву закроют».

«Главный суетолог он или мэр?»

«Впечатление, что Собянин пытается беспорядки спровоцировать», – возмущаются граждане в социальных сетях.
Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Общество 20:19

Самарское издание признали иноагентом из-за денег Союза журналистов

Деньги Союза журналистов РФ и Торгово-промышленной палаты Тольятти не позволили оппозиционному СМИ выйти из злосчастного списка

Происшествия 1 час назад

Сотрудник СОБРа В Челябинске облил краской и зарезал экс-супругу на работе в хостеле

Политика 1 час назад

"Ой, а уж как народ недоволен Кремлём": россияне врезали Пескову после слов о вакцинации

Здоровье и дом 1 час назад

Советы тем, кто хочет ставить полотенцесушитель

Политика 2 часа назад

Путин – Байден: нокаута не будет

Политика 2 часа назад

"Следует опасаться попытки убить Путина": Делягин о целях США на саммит в Женеве

Общество 2 часа назад

Правительство выделило деньги на троллейбусы для очищения воздуха в Новокузнецке

Общество 3 часа назад

Биография министра сельского хозяйства РФ: Дмитрий Патрушев

Общество 3 часа назад

Власти запретили все массовые мероприятия в Подмосковье до 15 июля из-за COVID-19

Дмитрий Быков 4 часа назад

Дмитрий Быков. Письмо Байдену

Общество 5 часов назад

Нижегородцы взбунтовались против песни "Любэ", победившей на конкурсе гимна города

Здоровье и дом 5 часов назад

В России за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев COVID-19

Происшествия 6 часов назад

Двое российских туристов пострадали в результате стрельбы в Абхазии

Общество 6 часов назад

"Собянин находится на грани нервного срыва": Краснов сделал громкое заявление

Здоровье и дом 8 часов назад

Мясников призвал отказаться от определения уровня антител и вакцинировать всех

Политика 8 часов назад

"Готов стать Вашим преемником": политик лично обратился к Владимиру Путину

Общество 10 часов назад

Эксперт назвал максимальный размер пенсии, которую можно получить в России

Происшествия 10 часов назад

Глава Новосибирской области назвал предварительную версию взрыва на АЗС

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика