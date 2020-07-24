Савельев Михаил
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"Готов стать Вашим преемником": политик лично обратился к Владимиру Путину

Разговоры о преемниках Путина и транзите власти всегда игнорировались Кремлем и лично Владимиром Владимировичем

Фото: Global Lool Press

Разговоры о преемниках Путина и транзите власти, которые активно и не первый год ведутся в российской экспертной среде, всегда игнорировались Кремлем и лично Владимиром Владимировичем. Какие бы тезисы ни перебирали политологи, какие инсайды бы ни озвучивали, в Кремле по этому поводу всегда хранили молчание, придерживаясь стратегии, согласно которой отсутствие комментариев свидетельствует и об отсутствии самого повода.

Парадокс заключается в том, что если для российской повестки президент страны и его администрация тему преемников откровенно спускают на тормозах, то за ее пределами говорить об этом оказалось для Путина не проблемой. Так, в интервью американскому телеканалу NBC глава российского государства заявил, что если увидит преданного стране человека, пусть и относящегося к нему самому критически, то непременно поддержит его в качестве кандидата на пост президента.

«Знаете, я так сильно связал свою судьбу с судьбой России, что для меня в жизни не осталось более значимых задач, кроме укрепления России. Поэтому, если я увижу, что кто-то предан стране и имеет конструктивные взгляды, пусть даже он критически относится к моей деятельности, то я готов положить на алтарь отечества свою жизнь, я сделаю все, чтобы такие люди получили поддержку», – заявил Путин.

Примечательно, что в России на эти слова президента довольно быстро отозвались. К примеру, как заявляет соучредитель Национального фонда развития регионов РФ и глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов, который, к слову, нередко критикует деятельность президента, именно он и является таким человеком. В связи с этим он даже обратился к Путину напрямую.

«Владимир Владимирович, искать не надо. Я уже здесь. Вы меня давно знаете. Готов стать Вашим преемником, поскольку, как Вы хорошо знаете, у меня есть достаточно компетенций. Слава России? Ожидаю поддержки от Вас и Вашей администрации по поводу вышеуказанного вопроса.

Собственно говоря, половина сотрудников администрации президента, которые, кстати, являются подписчиками этого канала, уже поддерживают мою позицию и идеологические конструкты, просто стесняются и боятся об этом говорить публично или доложить шефу», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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