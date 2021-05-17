"Путин обречен": Белковский рассказал об "одиночестве президента"

Личность российского президента Владимира Путина давно интересует экспертов из самых разных областей. Политологи, к примеру, пытаются сквозь призму отдельных личностных качеств главы российского государства прогнозировать его дальнейшие действия и ключевые решения на высоком посту. К примеру, многие давно отмечают, что Владимир Владимирович очень любит удивлять и делать неожиданные для большинства шаги.

Политики, что вполне естественно, так или иначе пытаются найти к президенту подходы, а потому тоже вынуждены ориентироваться на психологический аспект его мышления. Общественность же интересуется Путиным как личностью с самых разных точек зрения: лидерские качества, религиозность, жесткость в отношениях с подчиненными. Причем в последние годы образ Путина широкой общественности рисовали в форме эдакого «раба на галерах» (это к слову, высказывание самого Владимира Владимировича), человека в определенной степени одинокого, зажатого в рамки обстоятельств, которые стали неотъемлемой частью власти. Разумеется, не забывают и о том, что на президента в прямом смысле всегда и во всем давит колоссальный груз ответственности.

К примеру, известный российский писатель и публицист Станислав Белковский об «одиночестве Путина» высказывается вполне недвусмысленно, отмечая, что это обстоятельство истекает из ключевого фактора – президентской должности и уникального режима, в котором вынужден жить глава российского государства. При этом эксперт приводит и другие аспекты президентского мировосприятия, обращаясь в том числе к его ранним высказываниям.

«Действительно, российский президент Владимир Путин достаточно одинок на своем посту. Если вспомнить его программное интервью, которое он дал в рамках проекта ТАСС Андрею Ванденко. Владимир Владимирович в нем всячески подчеркивает, что для того, чтобы понять его, необходимо жить его жизнью. Исходя из того, что его жизнью живет только он, совершенно эксклюзивно, в исключительном и уникальном режиме, то и понять его не может никто. В этом и заключается его абсолютное, дистиллированное, совершенное одиночество.

И на этот 21 год рабского «труда на галерах» он в прямом смысле обречен. Ничего лукавого в указанной метафоре нет. Путин действительно прикован к президентскому образу жизни, который полностью противоречит всем расхлабленным ценностям, сложившимся в его сознательном, бессознательном и даже в воображении еще в девяностые года, когда он формировался как личность в роли чиновника-бизнесмена, сначала петербургского, а после и федерального уровня», – отметил Белковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».