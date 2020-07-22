"Члены НАТО несут ответственность за поддержку обороны Украины", – Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил украинского лидера Владимира Зеленского в военной поддержке НАТО. Он также подтвердил, что страны «Большой семерки» уже «твердо поддержали» Киев во время саммита и теперь эта тема будет затронута на встрече лидеров стран НАТО, которая запланирована на сегодня, 14 июня.

«Премьер-министр подчеркнул, что члены НАТО несут ответственность за поддержку обороны Украины», — говорится в заявлении офиса британского премьера (цитата по ТАСС). Также г-н Джонсон обратил внимание на значимость учений ORBITAL — программы, по которой британские военные инструкторы помогают в подготовке украинской армии с 2015 года.

Также в сообщении говорится, что Джонсон и Зеленский в ходе своего диалога затронули тему российского военного присутствия на границах Украины.

Как ранее писал Sobesednik.ru, в совместном коммюнике лидеров стран «Большой семерки» от России потребовали отвести войска от границ с Украиной и вывести контингент из аннексированного Крыма. Также главы государств G7 согласились, что Россия является участницей конфликта на Донбассе, а не посредником в переговорах.