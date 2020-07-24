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Глава Португалии повинился перед активистами из РФ, чьи данные передали в МИД РФ

Президент Португалии вслед за мэром Лиссабона извинился за передачу данных поддерживающих Навального россиян МИД РФ

Фото: Global Look Press

После того? как группа из трех человек с двойным гражданством России и Португалии передали свои персональные данные мэрии Лиссабона, чтобы согласовать с властями митинг в поддержку Алексея Навального, они с удивлением обнаружили, что ровно те же персональные данные были отправлены в российское посольство. В результате разразился скандал федерального масштаба: извиняться пришлось сперва лично мэру города Фернандо Медине, а сегодня это сделал ещё и президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

Как отмечает The Insider, сегодня в Португалии выходной день, связанный с национальным праздником, но это не помешало главе государства выступить с заявлением, в котором он назвал произошедшее «прискорбной ошибкой» (цитата по RTP Notícias): «Это (...) не соответствует основополагающему принципу уважения людей и их прав, будь то португальцы или иностранцы, которые находятся в Португалии или живут в ней», — сказал де Соуза.

В городском совете Лиссабона произошедшее отрицать не стали. Они пояснили, что это якобы стандартная процедура в подобных случаях. После этого ее пришлось оперативно изменить.

Ряд депутатов парламента Португалии выступили с резкой критикой мэра Медины, обвинив его в пособничестве Кремлю: «Столицей демократической страны, члена ЕС, не может управлять мэр, пособник диктатуры Путина», — уверен его конкурент на выборах главы города Карлуш Моэдаш.

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