Шпак Клим
18 часов назад

"Будь проклят сталинизм": В суды поступило 42 иска от уволенных работников метро

42 уволенных из метро Москвы сотрудника подали в суд и требуют вернуть им работу. Глава метрополитена ответил отпиской

Фото: Максим Ликсутов // Фото: Global Look Press

Глава независимого профсоюза московского метрополитена Николай Гостев сообщил, что в суды поступило уже не менее 42 исковых заявлений от бывших сотрудников метро, которые недавно были уволены по политическим соображениям. Депутат Мосгордумы также публикует ответ на свой запрос от руководства подземки, где никаких незаконных увольнений не заметили.

Напомним, что массовые сообщения об увольнениях из столичного метро стали поступать после того, как злоумышленники распространили базу данных людей, зарегистрировавшихся на сайте в поддержку Алексея Навального. Многие сотрудники подтверждали различным СМИ, что увольнения проходили именно из-за этого. Позднее стало известно, что аналогичные случаи наблюдались в других структурах, контролируемых Дептрансом Москвы. По данным телеканала «Дождь», эта инициатива принадлежит лично главе ведомства Максиму Ликсутову.

По словам представителям профсоюза, уволенные работники требуют восстановить их в должности, а также возместить моральные убытки в размерах от 30 до 100 тысяч рублей: «Суды приняли все иски. С 16 июня начинаются судебные рассмотрения», — уточнил Гостев «Открытым медиа».

Тем временем депутат Московской городской думы Михаил Тимонов опубликовал своем Telegram-канале ответ главы метрополитена Виктора Козловского. Депутат уточнял у него число уволенных в конкретный период времени и причины увольнений. Г-н Козловский отвечает стандартным письмом о количестве уволенных и нанятых сотрудников за год и утоняет, что все увольнения якобы производились на законных основаниях.

Г-н Тимонов удивляется том, что коллеги уволенных не поддержали их, а зачастую даже отказываются выступить в суде с подтверждением того факта, что они были на работе в те дни, когда руководство заявляет им прогулы — так была уволена часть сотрудников, а другая по соглашению сторон (иски подавали и те, и другие). Он уверен, что если бы работники транспорта Москвы хотя бы пригрозили забастовкой, «неправомерно уволенные были бы возвращены с выплатой компенсаций, а причастные к их увольнению понесли бы заслуженное наказание по закону».

«Будь проклят сталинизм, вбивший в генетику лагерное "умри ты сегодня, а я завтра!"», — возмущен депутат. Он заверяет, что продолжит заниматься этой «возмутительной историей».


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