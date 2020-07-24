Топ-7 самых популярных на YouTube расследований ФБК*

Фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального признан экстремистской организацией. Это означает, что отныне работа в нем влечёт за собой уголовную ответственность. С 2011 года Фонд занимался антикоррупционными расследованиями, многие из которых вызывали большой общественный резонанс.

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