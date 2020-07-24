Топ-7 самых популярных на YouTube расследований ФБК*

Фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального признан экстремистской организацией. Это означает, что отныне работа в нем влечёт за собой уголовную ответственность. С 2011 года Фонд занимался антикоррупционными расследованиями, многие из которых вызывали большой общественный резонанс.
Sobesednik.ru решил вспомнить самые громкие. Ничего, кроме говорящей за себя статистики (по данным на 10 июня 2021 г.).
«Дворец для Путина. История самой большой взятки»
117 млн просмотров
Документальный фильм-расследование о секретном дворце президента с аквадискотекой.
«Он вам не Димон»
43 млн просмотров
Расследование о недвижимом имуществе бывшего председателя правительства Дмитрия Медведева.
«Я позвонил своему убийце. Он признался»
28 млн просмотров
Расследование Навального о своём собственном отравлении и своих отравителях из ФСБ.
«Чайка». Фильм Фонда борьбы с коррупцией»
21 млн просмотров
Расследование о бизнесе и криминальных связях сыновей генпрокурора России Артема и Игоря Чаек.
«Бентли, дворцы, убийства. Как устроен Северный Кавказ»
20 млн просмотров
Расследование коррупции на Кавказе.
«Засекреченные миллиарды премьера Мишустина»
14 млн просмотров
Вся правда, по версии Навального, об имуществе и связях нынешнего председателя правительства Сергея Мишустина.
«Паразиты»
12 млн просмотров
Расследование Навального про доходы и деятельность известной пары российского телевидения Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России экстремистской организацией и внесён Минюстом в реестр иностранных агентов.
Теги: #ФБК, #Навальный, #оппозиция, #Путин, #"Дворец Путина", #Медведев
Рубрика: Политика