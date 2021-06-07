"Не зря монахиня Собчак нос ломала": в сети обсуждают иск юриста к Ксении из-за "панели"

Руководительница юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльвира Троицкая подала иск на Ксению Собчак из-за провокационного вопроса, который прозвучал на экономическом форуме в Санкт-Петербурге на прошлой неделе. Телеведущая тогда, подойдя к Троицкой, спросила: «На какую панель вы пришли?»

По некоторым данным, речь в иске идет о моральной компенсации в 50 миллионов рублей и удалении и видеоролика со всех площадок

Собчак заявила, что сомневается в «судебной перспективе» этой инициативы.

«Не думаю, что у этой инициативы есть судебная перспектива, конечно, но с нашими судами возможно всё. В любом случае, мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление», – написала Собчак в своем телеграм-канале.

Эльвира Троицкая//Фото: стоп-кадр/Телеграм-канал «Кровавая барыня»

В сети данный вопрос обсуждается довольно активно, большая часть комментариев поддерживают Эльвиру, но есть и те, кто считает «бабские разборки» не достойным внимания.

Собчак прокомментировала иск к ней от "форумчаночки" с ПМЭФ на 50 миллионов

«Эльвира, вперед! Эта дамочка по фамилии Собчак слишком много себе позволяет!» – поддерживают юриста.

«Потому что близкий круг гаранта. Всё сходит с рук», – объясняют предыдущему комментатору.

«Всё правильно! Поддерживаю девушку. Собчак – обиженная невоспитанная женщина с аморальным поведением. Всегда надо думать, что говоришь. Собчак просто думала, что нарвалась на слабохарактерную болонку и ей это в очередной раз сойдет с рук. Очень буду рад, если девушка-юрист её накажет. Родители в детстве Собчак не воспитали, так вот, может, во взрослой жизни эта хрупкая девушка исправит эти огрехи», – Троицкая получила еще один голос поддержки.

«Да уж, ведущая «Дома-2», светская непонятно кто со стажем решила, что умеет тонко шутить. Видимо, не на той панели», – объяснили Собчак, где она не права.

«Ой, не зря ей монахиня нос ломала, ой не зря…» – пишут из Свердловской области.

«Написал бы я про Ксению Анатольевну, но боюсь, что админ заблокирует…» – кто-то готов написать многое, но боится, что это все равно не увидит свет.

«На 50 миллионов? А Эльвира точно юрист? Или просто решила хайпануть?» – уточняют на всякий случай.

«Суд между двумя никому не интересными персонажами. Это пиар? Нет, скорее, обычная базарная бабская свара», – предлагает не принимать всерьез конфликт молодой человек.