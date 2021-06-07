Собчак прокомментировала иск к ней от "форумчаночки" с ПМЭФ на 50 миллионов

Российская актриса, политик и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала иск о защите чести и достоинства на 50 миллионов рублей, поданный к ней от участницы ПМЭФ Эльнары Троицкой. Об этой ситуации она написала в своем Telegram-канале.

«Дорогая Эльнара, ну вы серьезно? Вас задело название #форумчаночка? Но это логичное название для женщин, которые пришли на форум. Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями. Может быть, проблема с тем, что вы об этом подумали? А не в том, что опять написала злая Собчак?», — пишет Собчак.

Телеведущая считает, что у этой инициативы вряд ли есть судебная перспектива, «но с нашими судами возможно всё». «В любом случае, мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление», — заключила она.

Ранее руководитель юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая подала в суд на Ксению Собчак после ее видео о «форумчанках» с ПМЭФ, в котором она подходила к высоким и симпатичным участницам форума с провокационными вопросами. Об этом пишет 78.ru

По мнению истицы, телеведущая выставила ее в качестве «женщины легкого поведения», которая приехала на Петербургский международный экономический форум «охотиться за ВИПами». Теперь Троицкая требует удаления видео, запрета на использование записей с ее участием и компенсации морального вреда в размере 50 млн рублей.

«Достойно ли такое поведение человека, который баллотировался в Президенты, я считаю однозначно — нет. Провокация по отношению ко мне у неё не вышла, а вот те материалы, которые она выпустила в социальные сети, нарушают Российское законодательство, а как вы знаете я люблю сложные дела и с успехом берусь за них», — написала Эльнара Троицкая на своей странице в Instagram.