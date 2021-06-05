"Составьте ей компанию": в Сети попросили Путина уйти в отставку вместе с Меркель

Российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли он скучать по нынешней федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель после того, как она покинет свой пост, ответил утвердительно. Стоит напомнить, Меркель объявила о своем уходе еще три года тому назад, должность главы немецкого правительства она оставит уже в следующем году, когда срок ее нынешних полномочий истечет.

«Конечно буду скучать. Но я не знаю, кто будет вместо нее», – отметив Путин на соответствующие вопросы от журналистов.

О том, что между Ангелой Меркель и Владимиром Владимировичем в течение всех этих лет складывались неплохие отношения, известно давно. Даже на фоне обострения отношений с Западом, наметившегося в последние годы, Меркель оставалась одним из политиков, не позволявших себе, как минимум, оскорбительных высказываний в адрес российских властей. Но в скором времени Путину останется за ней только скучать, сидя в президентском кресле, причем, вполне вероятно, еще довольно долго.

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Об этом напомнили и россияне, комментирующие слова президента в социальных сетях. Многие из них, к примеру, отмечают, что Ангела Меркель на два года младше российского лидера, но уже уходит в отставку. Не забыли и об аналогиях к еще более лояльному Москве экс-канцлеру Герхарду Шредеру, получившему после отставки «теплую» должность в России, а потому поинтересовались, не повторится ли эта история.

«Интересно, когда мы по нему скучать будем?»

«Скорее бы уже Путин ушёл, сделал бы приятно россиянам и всему миру».

«А когда уже Вы, Владимир Владимирович? Ну дайте людям хоть немного пожить другой жизнью, без Вас».

«Ну так составил бы ей компанию и скучать не пришлось…»

«Она на 2 года младше Путина и покидает пост. Он всех видимо пересидит на посту».

«Ну, сразу бы спросили в совет директоров какой компании её возьмут через 2-3 года».

«Интересно, сколько лет он собирается скучать на посту президента?»