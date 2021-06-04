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"Те, кто отрицает очевидное, плохо заканчивают": Удальцов грозно ответил Пескову

Политика
14:42, 04 июня 2021

"Те, кто отрицает очевидное, плохо заканчивают": Удальцов грозно ответил Пескову
Global Look Press
Global Look Press

«Смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий…», – этот маленький отрывок из стихотворения Лермонтова в последние годы находит самое разное народное применение в народном фольклоре. И, судя по всему, в 2021 году он обретет новое дыхание, ведь впереди выборы в Государственную думу, причем парламентская кампания идет полным ходом, а идеологическая борьба между властью, системной и несистемной оппозициями, лидерами протестных движений, критиками и лоялистами с каждым днем только набирает обороты.

К примеру, не так давно лидер КПРФ Геннадий Зюганов решил напомнить, кто в стране представляет самую яркую оппозиционную, пусть и системную, силу, а потому выступил с очередной порцией критики в адрес администрации президента. Геннадий Андреевич заявил, что в Кремле сидят «умельцы», которые собираются использовать предстоящие выборы для «манипуляций и одурачивания» российских граждан. Однако, добавил главный коммунист страны, в условиях нынешнего кризиса подобная политика является «глупой и провокационной».

В Кремле нападки Зюганова решили без внимания не оставлять, а потому на авансцену вышел бессменный спикер последних лет Дмитрий Песков, отметивший, что подобные заявления «оскорбительны» и даже потребовавший доказательств. 

«Мы с этим категорически не согласны, подобные обвинения являются слишком серьезными, чтобы быть голословными без каких-либо подтверждений», – подчеркнул пресс-секретарь президента. 

Вместе с тем Песков отметил, что планы и перспективы дальнейшего развития страны, изменить которые призывает в своем обращении Зюганов, могут быть озвучены в рамках сегодняшнего выступления Владимира Путина на планерной сессии ПМЭФ, что и станет своего рода ответом коммунисту.

В дискуссию спустя какое-то время вмешался лидер протестов 2011-2013 годов, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, вставший при этом на сторону лидера КПРФ и отметивший, что Песков фактически «отрицает очевидные вещи». Об этом Удальцов написал на своей страничке в социальной сети.

«Дмитрий Песков назвал слова Зюганов о манипуляциях на выборах оскорбительными. Однако, как принято говорить в народе, на правду не обижаются. Примеры разного рода фальсификаций и манипуляций на выборах со стороны власти можно приводить бесконечно.

Впрочем, отрицать очевидные вещи – привычное дело для кремлевской администрации. Но жизнь при этом учит нас тому, что те, кто отрицает очевидное, как правило, плохо заканчивают», – пишет Удальцов на своей страничке во «ВКонтакте».

Теги: #Госдума #Песков #Удальцов #оппозиция #Зюганов #КПРФ #выборы в Госдуму

Рубрика: Политика

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