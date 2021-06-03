"Все законные сроки уже прошли": Защита повторно требует рассекретить дело ФБК*

Адвокаты Фонда борьбы с коррупцией* направили в Мосгорсуд повторный административный иск с требованием рассекретить засекреченные на данный момент материалы дела о признании ФБК экстремистской организацией. Об этом сообщает «Команда 29», которая представляет интересы ФБК в суде.

Как сообщают юристы, иск с аналогичным требованием к Мосгорсуду уже был подан ими 5 мая, публично они потребовали обнародовать «секретные» данные из дела ещё 29 апреля, но с тех пор о судьбе иска ничего не известно, он даже не отражен на сайте суда, хотя «все законные сроки уже прошли».

«Мы считаем гласность крайне важной в деле ФБК. Однако она не может быть обеспечена, пока иск, в котором содержится вся суть предъявленных к фонду обвинений, засекречен, — комментирует старший юрист «Команды 29» Дарья Сухих. — Документы отправили в суд 5 мая, но до сих пор информации о движении этих документов на сайте суда нет, что и заставило нас написать жалобу председателю Мосгорсуда».

Как пояснила юрист, такие же иски с требованием рассекретить иск и часть приложений к нему были поданы как встречные непосредственно в рамках дела ФБК.

Также уже больше месяца Мосгорсуд не дает ход иску защиты, где они жалуются на ограничение деятельности ФБК, но он также по-прежнему никак не двигается, юристы уже пожаловались на бездействие судьи.

Ранее адвокат Иван Павлов пояснял, что защита не понимает, на каком основании представленные в деле данные должны быть засекречены. Чаще всего это анонимные записки силовиков, которые не составляют никакой государственной тайны. Многотомное же дело против ФБК, которое измеряется десятками килограммов, он называл «хроникой репрессий против ФБК».

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».