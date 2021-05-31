Песков отправил в МИД Беларуси с вопросами о российских олигархах-провокаторах

Что конкретно имел в виду министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, говоря о том, что в российских спецслужбах ему раскрыли имена неких российских олигархов, готовивших провокации в Минске в прошлом году, в Кремле не знают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на этот вопрос ответить не сумел, переадресовав его с Минск.

«Я затрудняюсь прокомментировать эту информацию. Лучше адресовать в МИД Белоруссии», — прокомментировал представитель президента России соответствующий вопрос РБК.

Напомним, что ранее в своем интервью газете «КоммерсантЪ» Макей заявил, будто в августе прошлого года «отдельные российские олигархи, или бывшие российские олигархи» планировали устроить некие провокации в Беларуси. Якобы эти сведения Минску передали спецслужбы РФ, причем якобы, в предоставленных данных были конкретные имена этих людей.

Всю предвыборную кампанию прошлого года Александр Лукашенко предупреждал о намерении вмешаться со стороны Москвы. Он задержал сотрудников ЧВК «Вагнер», связанной с Евгением Пригожиным и уверял, что Россия уже развернула на границах с Беларусью военные части, готовые начать наступление, а внутрь страны прислала сотни хорошо подготовленных бойцов, которые должны были устроить в Минске массовые беспорядки.

После того как выборы были сфальсифицированы, а Лукашенко объявил, что выиграл с 80% результатом, ничто их этого не подтвердилось, а Лукашенко объявил, что митинги оппозиции финансирует Запад. Что, впрочем, не мешает белорусским силовикам продолжать удерживать в местах лишения свободы кандидатов в президенты Сергея Тихановского и Виктора Бабарико, про которых ещё до выборов говорили, будто они получат инструкции в Москве и Петербурге.