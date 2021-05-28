"Ещё один будет Россию продавать": общество бурно отреагировало на новый бизнес сына Пескова

Сын главы кремлевской пресс-службы Дмитрия Пескова Николай, как сообщают «МБХ Медиа», открывает новый бизнес.

Наследник пресс-секретаря президента России, по данным журналистов, займется торговлей лесом и стройматериалами. При этом отмечается, что этот бизнес Николай Песков будет вести вместе с турецким предпринимателем Джемом Эрбакышем, с которым они вместе владеют компанией «Векон констракшн».

Каким именно будет бизнес сына Пескова в России, журналисты выяснить не смогли. Они лишь отмечают, что в качестве своей основной деятельности упомянутая выше компания указывает торговлю лесо- и стройматериалами, а также оборудованием санитарно-технического назначения. Кроме того, в ОКВЭД у компании значится еще несколько десятков видов деятельности, поэтому делать конкретные выводы пока рано.

Как бы там ни было, но россиянам, у которых в последние годы резко падает уровень жизни и критически растет недовольство действиями федеральных властей, даже этой информации оказалось достаточно для того, чтобы социальные сети взорвались гневными комментариями в адрес не только самого наследника Дмитрия Пескова, но и властей как таковых.

«Пилят Россию уже не фигурально, а вполне реально».

«Будет как с политикой – своим всё, остальным шиш. Ещё и иностранцам все достанется в итоге. Патриотизм по-путински».

«Ещё один «гений» бизнеса».

«Нефти и газа не хватило на всех? Лес пошел? Когда пресную воду в Африку начнут качать? А то Байкал жив пока».

«Ещё один будет Россию, ее лес продавать…»

«Тоже затаскают по судам, как Навального?»

«Потом внуки подрастут и т. д., семейный бизнес».

«А много сын Пескова леса нарастил в России?»

«Удивительные способности детей наших правителей – у всех поголовно в бизнесе просто поразительно феноменальные способности», – пишут пользователи в комментариях под соответствующими новостями.