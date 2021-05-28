Сын Пескова начал торговать лесом

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Майкл Песков (старая фамилия — Чоулз) с 27 мая владеет 33% компании «Векон констракшн», пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на данные «СПАРК Интерфакс». Судя по описанию сферы деятельности фирмы, которое она приводит сама, «Векон констракшн» занимается торговлей лесом и стройматериалами.

Другим совладельцем компании указан турецкий предприниматель Ширин Кулиев. Основал её другой бизнесмен из Турции Джем Эрбакыш, однако в апреле организация полностью перешла в собственность Захаровой Марии Борисовны (официального представителя МИД РФ зовут Захарова Мария Владимировна, — прим. Sobesednik.ru).

Отмечается, что пресс-секретарь президента ранее работал в российском посольстве в Турции.

Николай Песков (Чоулз) — сын Дмитрия Пескова от первого брака. Он долгое время жил и учился в Великобритании, однако затем приехал в Россию, где работал сперва корреспондентом телеканала Russia Today, а затем был креативным директором Fight Nights, которая занимается организацией боев по смешанным единоборствам.