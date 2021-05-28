Бывшие члены "Открытой России"* смогут работать с Ходорковским "в личном качестве"

Пресс-секретарь Михаила Ходорковского рассказал, что бывшие сотрудники «Открытой России»*, представители которой 27 мая заявили о роспуске организации, могут продолжить работать с её основателем.

По словам руководителей движения, причина закрытия связана с поправками в Закон о нежелательных организациях, из-за которого «на любого человека, связанного с «Открыткой», можно будет завести уголовное дело».

– Самоликвидация – это решение, принятое советом «Открытой России» в ситуации, когда на активистов оказывают постоянное неправовое давление просто в связи с названием «Открытая Россия», –пояснил «Собеседнику» Максим Дбар, пресс-секретарь основателя организации Михаила Ходорковского. – По совершенно открытой и публичной информации Дума принимает закон, который сделает это давление еще сильнее. В таких условиях было принято решение о самоликвидации организации, чтобы убрать для людей эти риски.

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«Открытки» как организации больше не существует», – заявил в четверг ее исполнительный директор Андрей Пивоваров.

– Продолжать или нет политическую активность после ликвидации организации – личный выбор каждого ее участника, – говорит Максим Дбар. – Если кто-то решит продолжить политическую деятельность, то, конечно, взаимодействие с Ходорковским может быть продолжено в личном качестве.

*«Открытая Россия» признана в РФ нежелательной организацией.