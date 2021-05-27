"Ненормальная" РФ, Фургал, выдумки Лукашенко, интернет-ковид в МВД. Главное к 27 мая

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) рассказал в своем Instagram, что врио главы УВД по ЮВАО ГУ московского МВД Сергей Субботин отказал ему в проведении рабочей встречи для обсуждения проблем жителей округа из-за коронавируса. Сперва полицейский отказался проводить встречу очно, а затем ковидом обосновал отказ встречаться с депутатом дистанционно:

«Полицейское начальство считает, что вирус теперь передается по интернету! И смех и грех! Даже дистанционно уже не хотят обсуждать проблемы, прикрываясь ковидом! Это какой-то новый этап ковидобесия в МВД!» — возмущается Ступин.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что «Россия ненормальная страна»: «Действия России — агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей (...) Это не то государство, которое нормально себя ведет», — заверил он, пообещав поднимать этот вопрос в рамках международного диалога в ОБСЕ и ООН.

Член ОНК Алексей Мельников рассказал, что у экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала осложнения после коронавируса: «У него постковидный синдром, пневмония, она подтвердилась, но поражение легких не могли определить. Я ожидаю, что в начале июня его все-таки направят на обследование — на КТ», — сказал он в Instagrаm (цитата по РБК). Ранее проблемы со здоровьем Фургала признали медики СИЗО, его должны направить на обследование в учреждение Депздрава Москвы.

Трое экологов из заповедника «Эрзи» были избиты в Чечне, их машину сожгли, а самих заставили вплавь возвращаться в Ингушетию, передает «МБХ Медиа». Нападение совершили не менее десятка вооруженных людей, пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести. Они уже обратились в Минпророды и в полицию.

Военнослужащим российской армии с 1 октября проиндексируют зарплаты на 3,7%, пишет Znak.com со ссылкой на постановление правительства. Это коснется также срочников, сотрудников органов внутренних дел, пожарных, работников таможни и других силовиков.

Беларусь после угона самолета

Гражданке РФ Софье Сопеге, задержанной в Беларуси, отказывают в праве встретиться с адвокатом. Об этом ТАСС сообщает один из её защитников Александр Филанович — якобы в СИЗО КГБ не хватило кабинетов для встречи. Адвокатов также отказались знакомить с материалами задержания, хотя с того момента уже прошло четыре дня. Российского консула к девушке допустили лишь спустя трое суток. Правозащитный центр «Весна» уже признал Сопегу политической заключенной.

При этом Александр Лукшенко настаивает, что задержание россиянки — его «суверенное право»: «То, что мы его, гражданина Беларуси [Романа Протасевича], а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту — это наше суверенное право», — заявил он публично (цитата по РИА Новости).

В свою очередь, Госдеп США рекомендовал американцам избегать визитов в Беларусь из-за ковида, а также «избирательного применения законов и задержаний». В сообщении говорится, что режим Лукашенко уже задержал десятки тысяч людей, в числе которых есть и граждане США, из-за «причастности к оппозиционной деятельности и участия в политических демонстрациях».

Рейс Париж — Москва компании Air France пришлось перенести на сутки из-за неготовности России принять его по воздушному коридору в обход Беларуси. Пока происходило выяснение обстоятельств, пассажирам пришлось ждать в салоне три часа. Авиакомпания отказывается летать над Беларусью, как и многие другие.

При этом версия Лукашенко о том, что о бомбе в самолете Raynair якобы сообщили не только Беларуси, но и ряду других стран, рассыпается на глазах: Греция, откуда самолет вылетел, никаких писем не получала, как и Варшава, заявили официальные власти. Российский общественный деятель, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, пообещавший ранее плотно заняться режимом Лукашенко, в своем YouTube-канале со ссылкой на журналистов своего центра «Досье», в также The Daily Beast и Der Spigel сообщил, что письмо об угрозе взрыва в Вильнюс действительно поступило в 12:25, однако белорусские диспетчеры заявили пилоту о бомбе в 12:30, в 12:33 сказали, что эти поступили и в другие аэропорты — в минский аэропорт письмо, как выяснилось, пришло лишь в 12:57, а власти Вильнюса и вовсе не сообщали Минску о получении письма, так что диспетчеры не могли знать об этом, если не имели отношения к его отправке.

Напомним, что Минском утверждалось, будто сообщение исходило от ХАМАС через Швейцарию — террористы ХАМАС своё участие официально опровергли, раскритиковав Лукашенко, Швейцария это также отрицает (вероятно, речь идет о расположенных в стране серверах сервиса Proton mail).

США, Великобритания, Франция, Норвегия, Ирландия и Эстония в ходе заседания Совета безопасности ООН выступили с совместным заявлением назвали происшедшее «угоном самолета», который привел к нарушению международной безопасности в рамках репрессивной кампании против собственных граждан:

«Это наглядный пример того, как серьезные нарушения прав человека часто приводят к серьезным угрозам международной безопасности».

По информации издания Bloomberg, в четвертый пакет европейских санкций против режима Лукашенко войдут ограничения на поставку калийных удобрений (удар по «Беларуськалию» с выручкой $2,3 млрд в год, на котором давно настаивает Тихановская) — одного из ключевых экспортных товаров. Источник агентства говорит, что это может произойти уже в июне.