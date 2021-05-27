К партии Прилепина и Миронова примкнет Стивен Сигал. Избираться он не сможет

Продюсер, сценарист и актер из США Стивен Сигал получит билет партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Вручений пройдет 29 мая на заседании центрального совета и палаты депутатов партии, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу политического сообщества.

До этого американец состоял в партии Захара Прилепина «За правду».

Стивен Сигал и ранее показывал свое неравнодушие России, а точнее ее политическому истеблишменту. В том числе его можно было увидеть на инаугурации президента Владимира Путина.

Принимать участие в выборах Сигал не сможет, поскольку помимо российского гражданства также имеет сербское и американское.