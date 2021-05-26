Суд назначил Ройзману штраф в 20 тысяч вместо 30 часов общественных работ

Свердловский областной суд пересмотрел решение о наказании бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману в виде 30 часов общественных работ за участие в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального. По новому решению Ройзман должен выплатить 20 тысяч рублей штрафа.

Напомним, что Ройзмана ранее судили сразу по трем обвинениям: в участии в митинге, а также в организации митингов в поддержку Навального 31 января и 21 апреля. По двум последним делам ему дали по девять суток ареста, которые разрешили отбывать одновременно, то есть общее время заключения должно было быть девять суток.

Однако позже, на следующий же день, суд пересмотрел свое решение и исправил приговор до одних суток — политик покинул изолятор временного содержания в тот же день.

При этом сам Ройзман неоднократно настаивал на том, что имеет гарантированное Конституцией право ходить по улицам города, и отрицал вину в «организации» митингов. Доказательство следствия строилось на скриншотах нескольких твитов политика.