Единая оппозиция Беларуси готовится к "активной фазе" противодействия Лукашенко

Все представители демократической оппозиции Беларуси, включая непризнанного президента страны Светлану Тихановскую, главу Народного антикризисного управления Павла Латушко, штаба экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало и Координационный совет Беларуси, выступили с совместным заявлением, призвав освободить страну от режима Александра Лукашенко.

«В результате бездумных действий нелегитимного режима Беларусь превратилась в «черное пятно» на мировой карте (...) Мы должны быть готовы действовать. Окно возможностей открыто. Ждать больше нечего: террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой, активной фазе давления», — говорят в своем заявлении лидеры оппозиции.

Валерий и Вероника Цепкало

В демократическом лагере предупреждают, что страна находится на грани «тотальной изоляции», а международное сообщество: ЕС, США, Великобритания, Япония, Канада и многие другие оказывают всяческую поддержку народу Беларуси.

Руководители объединенной оппозиции проводят чрезвычайную встречу, на первом же её совещании они рассмотрели ряд вопросов и пришли к необходимости дальнейшего наращивания международного давления на режим Лукашенко и расширения контактов среди официальных лиц Беларуси. Кроме того, обсуждалась тема «наращивания структуры партизанского движения внутри Беларуси», а также проект амнистии и реабилитации жертв репрессий.