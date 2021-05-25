Налоговики обвинили ФБК* в неуплате налогов на полмиллиона рублей

Федеральная служба судебных приставов открыла новые исполнительные производства в связи с неуплатой налогов Фондом борьбы с коррупцией* (ФБК). Это произошло после актов, составленных ФНС России, обратил внимание Sobesednik.ru.

Общая сумма задолженности по налогам соратников Алексея Навального составляет около 500 000 рублей, следует из банка данных исполнительных производств. В общей сложности инспекция Федеральной налоговой службы №25 по Москве за последние месяцы составила 5 актов. При этом в бухгалтерской отчетности ФБК говорится, что задолженности перед налоговыми органами у фонда нет.

До этого судебными приставами были открыты еще два исполнительных производства в отношении ФБК на общую сумму почти в 5 млн рублей.

Как следует из отчетности организации, 2020 год ФБК закончил с прибылью в 24 000 рублей. Среднесписочная численность сотрудников организации составляет 15 человек.

В документации подчеркивается, что фонд планирует продолжать свою деятельность в будущем, у него отсутствуют намерения ликвидации. Ранее прокуратура Москвы подала иск в Мосгорсуд о признании экстремистскими организациями ФБК, Фонд защиты прав граждан* и штабы политика Алексея Навального.

«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"»,– говорилось в сообщении ведомства.

Сам ФБК назвал иск давлением со стороны властей перед выборами в Госдуму.

«Очень важно понимать контекст. Все это беспрецедентное давление на нас – только из-за выборов. Они все посчитали и точно знают, что пролетят там со своей "Единой Россией" по полной программе», – отмечалось в сообщении организации в Twitter.

*Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан внесены Минюстом в реестр иностранных агентов