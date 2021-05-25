Белорусским авиакомпаниям могут запретить летать над территорией ЕС

Совет ЕС может на уровне министров запретить для белорусских авиакомпаний прибывать в аэропорты и вообще летать над территорией Евросоюза, пишет ТАСС. Такое решение принято по итогам саммита ЕС по Беларуси.

Вместе с тем саммит глав государств призвал Международную организацию гражданской авиации провести расследования инцидента с посадкой лайнера рейса Ryanair.

Напомним, что 23 мая пассажирский борт, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. В салоне самолета был белорусский активист, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, преследуемый со стороны удерживающего власть в Беларуси Александра Лукашенко. Молодой человек вместе со своей спутницей были задержаны.

Сейчас Протасевич в минском СИЗО дает признательные показания по делу об «организации массовых беспорядков».

«Саммит поручил Совету принять дополнительные списки физических и юридических лиц в кратчайшие сроки на основании соответсвующих санкционных режимов», – также говорится в итоговом заявлении собрания.