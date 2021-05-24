Опубликовано обращение Протасевича, где он рассказывает о корректном обращении в СИЗО

Телеграм-канал «Пул первого», приближенный к удерживающему власть президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщил, что во вторник политик намерен выступить «с заявлением по поводу всего происходящего». Об этом пишет «Интерфакс».

Также в Telegram появилось видео, где создатель оппозиционного канала Nexta Роман Протасевич сообщает, что он находится в СИЗО, где отношение сотрудников к нему «максимально корректное, в рамках закона».

Также он заявляет, что дает признательные показания по делу об организации массовых беспорядков в городе Минске.

Белорусский провластный телеграм-канал опубликовал видео с задержанным сооснователем NEXTA Романом Протасевичем. Протасевич держится напряженно, говорит дрожащим голосом, на протяжении всего видео часто моргает. На лице у него видны странные следы. pic.twitter.com/pxwsHlSa20 — Новая Газета (@novaya_gazeta) May 24, 2021

Напомним, Протасевич был задержан в аэропорту Минска, где экстренно посадили якобы заминированный самолет, летевший из Афин в Вильнюс.

МИД Франции настаивает на немедленном освобождении Протасевича, пишет ТАСС. Также в ведомстве жестко раскритиковали Беларусь за серьезные нарушения правил безопасности международной авиации.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудит ответные меры на инцидент в Минске с лидерами ЕС. В этой ситуации могут применять как новые санкционные списки, так и ограничения на полеты белорусских самолетов.

Представительница МИД РФ Мария Захарова отметила, что задержание Протасевича является внутренним делом Беларуси.