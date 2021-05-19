Тихановская попросила прокуратуру Германии возбудить дело на Лукашенко

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская обратилась к федеральному прокурору Германии Питеру Франку с просьбой возбудить уголовное дело против своего коллеги, другого непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко и функционеров его незаконного режима.

Суть претензии заключается в уже поданных в прокуратуру ранее заявлениях немецких адвокатов, представляющих интересы десятка пострадавших от репрессий граждан Беларуси. «Учитывая эскалацию репрессий в Беларуси, а также преследования журналистов и блокировку сайта TUT.by, Тихановская просит федерального прокурора предпринять все возможные шаги для привлечения виновных к ответственности», — сообщает пресс-служба политика.

Отмечается, что основной целью процесса является стремление доказать, что даже «в условиях беззакония» в Республике люди могут обратиться за помощью к международному праву. При этом не вполне понятно, как связано международное право и национальная прокуратура Германии, непонятно и сможет ли ведомство по формальным основаниям заниматься делом о насилии в отношении белорусов, совершенном на территории Беларуси. Ранее немецкие правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело об отравлении Алексея Навального, так как оно произошло в России и сам он также не является гражданином ФРГ.