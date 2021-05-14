Кто владелец? СМИ вскрыли новые подробности про "дворец под Геленджиком"

Еще, пожалуй, свежо в памяти то представление, которое было организовано рядом отечественных медиа с целью доказать принадлежность скандального «дворца» под Геленджиком из расследования Алексея Навального любому лицу, только не президенту Владимиру Путину, о чем изначально утверждали авторы видео, набравшего свыше 116 миллионов просмотров на YouTube.

Между тем, как выяснили журналисты ВВС, выводы команды российского оппозиционера, создавшей одно из самых громких расследований последних лет, о том, кто именно является владельцем столь дорогостоящего объекта, могут оказаться вполне верными.

Так, отмечается, что первым владельцем знаменитого комплекса в предместье Геленджика, более известного как «дворец Путина», является давний знакомый главы российского государства и экс-член не менее знаменитого «кооператива Озеро» Николай Шамалов. Между тем утверждается, что причастные к этому масштабному проекту люди всегда называли Шамалова лишь формальным собственником объекта, более того, за продажу почти достроенной резиденции, стоимость которой оценивается в миллиарды, Шамалов якобы выручил лишь 4,9 млн рублей.

Соответствующие сведения журналисты Русской службы ВВС отыскали во внутренних документах проекта, которые попали в их распоряжение. Авторы расследования отмечают, что документы указывают на «ключевую роль российского государства в столь масштабной стройке», а также могут подтвердить многие из выводов, озвученных авторами расследования Навального, к примеру, о том, что дворец фактически строился для российского лидера Владимира Путина.

В договорах купли-продажи содержится информация о том, что двумя другими владельцами объекта ранее были бухгалтер и водитель Николая Шамалова, получившие на двоих около 5,1 млн рублей, однако внутри этого проекта стоимость дома со всем комплексом и виноградниками оценивалась в сумму свыше 10 млрд рублей, говорится в расследовании.

Роль формального собственника «дворца» Шамалов снял с себя еще в 2011 году, поскольку его «социальный и имущественный статус» оказались не соответствующими масштабу проекта. В документах журналисты также отыскали данные о том, что в том же 2011 году после публикации открытого письма бизнесмена Сергея Колесникова на имя тогдашнего президента Дмитрия Медведева об этом же дворце, Шамалов был вынужден продать 49-процентную долю в компании «Рирус», на которую в те годы и было записано основное здание комплекса. В роли покупателя в этой сделке выступила кипрская оффшорная компания Kernicom Enterprises LTD, владельцем которой является предприниматель Александр Пономаренко.

«Почему именно Пономаренко? Полагаю, что у него был легальный доход, который соответствовал масштабам финансирования столь дорогого объекта, в то время как Шамалов такого дохода иметь не мог», – приводит ВВС слова своего собеседника, который был причастен к строительству дворца.

Более того, журналисты выяснили, что Пономаренко, после того как приобрел долю в «Рирусе», нанял в качестве управляющего проекта компанию «Ногато», принадлежавшую все тому же Шамалову. Более того, эта компания согласно договоренностям получила максимальный набор прав при обращении с объектом, она могла даже принимать конкретные инвестиционные решения, использовать полученную прибыль или привлекать займы.

Примечательно, что в Кремле уже отреагировали и на это расследование, впрочем, сделали это в традиционной для властей форме: ограничились общими фразами, очевидно, взяв время на размышления.

– Честно говоря, мне даже ничего не известно о каком-то материале ВВС. Как бы там ни было, все это ерунда. Мы уже неоднократно говорили по этому объекту, что он никакого отношения к Путину не имеет. И как-то возвращаться к этой теме мы не считаем необходимым, – отметил глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.