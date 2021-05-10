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08 мая, суббота

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Идущий в депутаты Валерий Соловей опроверг слухи о поддержке со стороны Кириенко

Политика
15:24, 10 мая 2021

Идущий в депутаты Валерий Соловей опроверг слухи о поддержке со стороны Кириенко
Валерий Соловей // Скриншот с YouTube
Валерий Соловей // Скриншот с YouTube

Лидер движения «Перемен» Валерий Соловей опроверг недавно появившуюся информацию о том, что его выдвижение в Госдуму якобы курирует лично Сергей Кириенко.

«Я ничего подобного не говорил и ничего подобного не было, – заявил Соловей в эфире Youtube-канала «Фейгин Live». – Списки, которые им (АП – Ред.) передаются, включают тысячи фамилий. И их согласование не означает, что с этими людьми встречаются. И вообще, никто никогда не видится. Вспомните, как Навальный участвовал в выборах мэра Москвы в 2013 году. Только потому, что Володин, первый замглавы АП, настоял и ему дали подписи мундепов от «Единой России». В 2013 году все шло через АП. Что удивляться тому, что в 2021 все остается таким же».

Валерий Соловей намерен баллотироваться в Госдуму от Калужской области. Ранее он сообщал, что его выдвигает «Партия роста», лидер которой Борис Титов согласовал его кандидатуру.

Теги: #Володин #"Единая Россия" #Валерий Соловей #Кириенко #выборы в Госдуму #Борис Титов

Рубрика: Политика

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