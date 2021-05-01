Беларусь запретит ввоз сделанных в России автомобилей Skoda

Государственный таможенный комитет Беларуси объяснил журналистам, что запрет на ввоз в Республику автомобилей компании Škoda Auto коснется абсолютно всех машин, как подержанных, так и новых. Более того, автомобили, собранные на заводах фирмы в России, также будут запрещены.

«Запрет касается и стран ЕАЭС, значит, и автомобилей, которые произведены в России», – заявили TUT.BY в ведомстве, добавив, что ни одно авто из любой страны не «проскочит» в Беларусь.

На сайте компании Škoda говорится, что 95% продаваемых в России автомобилей этой марки производятся заводами в России. В частности, речь идет о заводе в Калуге и Нижнем Новгороде.

В начале этой недели в компании Škoda заявили, что изучат запрет, подготовленный белорусскими властями и подготовит ответ: «В данный момент мы выясняем дальнейшие детали (возникшей ситуации) и ведем ее мониторинг. В ближайшее время будет подготовлена информация о реакции нашей компании на данную ситуацию», — сказал её представитель Мартин Ежек (цитата по РИА Новости).

Напомним, что в Беларуси было объявлено о запрете ввоза продукции трех компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf (бренды Nivea, La Prairie, Florena, Skin Stories, Eucerin, Labello, Hansaplast и другие) ради «защиты национальных интересов». Это стало ответом Александра Лукашенко, которого эти компании фактически лишили возможности принять в Минске матчи Чемпионата мира по хоккею, пригрозив в этом случае разорвать рекламные контракты. На это компании пошли в результате общественной кампании, рассказывающей о массовых репрессиях и нарушения прав человека в Беларуси.