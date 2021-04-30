"Котел рванет": полицейские пришли к Гудкову и попали на "прямой эфир"

На днях домой к политику Дмитрию Гудкову, точно по тому же сценарию, какой ранее случился с вызванным в ОВД публицистом Дмитрием Быковым, пришли полицейские.

Однако Гудкова, к огорчению стражей порядка, не было дома. Они стучали в дверь, звонили в домофон, но им так никто и не открыл. Зато супруга Гудкова, находившаяся в этот момент дома вместе с 7-летним сыном, засняла на видео через глазок, как полицейские топчутся под дверью. В переговоры она так и не вступила.

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«А я уже и заждался. Моя полиция меня стережет. Под дверью. Жена снимает через глазок, потому что с детства знает: у нас – все дома, и двери посторонним открывать не надо», – написал в своем Instagram политик.

– Власть никак не поймет, что все то, что она сейчас хочет запретить – это то, что ей никак не угрожает, так как это мирные митинги, – сказал Гудков в интервью на телеканале «Дождь». – Но когда возникнет ситуация, что на улицы выйдут массы, у власти разрешения для этого никто спрашивать не будет, вспомните Хабаровск.

Власть сейчас накрыла перегретый котел и подбрасывает туда дровишек. И рано или поздно этот котел рванет, потому что проблемы людей не решаются.

Когда-то политический и социальный протест соединятся, и мало не покажется. И в той ситуации запугать кого-то и остановить будет уже невозможно».

Но и это еще не конец истории... Вскоре Гудков вновь вышел в прямой эфир, только уже самостоятельно, без телевидения. И ведь повод для этого был забавный – не застав политика в квартире, полицейские нашли его машину, приехали к ней и заблокировали транспортное средство.

– Четыре полицейских задержали опасного преступника, – с иронией сообщил Гудков.

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– Похоже, установили мое местонахождение по биллингу телефона, провели спецоперацию, чтобы вручить мне повестку для составления протокола за участие в незаконной акции 23 января.

Полицейские предлагали Гудкову сразу проехать с ними в отделение, но он предпочел вариант прибытия в пятницу, 30 апреля, и вместе с адвокатом.