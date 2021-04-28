Россия скорее выйдет из Совета Европы, чем освободит Навального – Толстой

Представитель делегации России в ПАСЕ, депутат Госдумы Петр Толстой сказал, что РФ планирует самостоятельно выбирать, какие решения органов Совета Европы (СЕ) она исполнять намерена, а какие нет. Если это будет оспариваться, то Россия выйдет из Совета Европы. Напомним, РФ добровольно вступила в состав СЕ в 1996 году, взяв тем самым на себя обязательства, к примеру, исполнять предписания Европейского суда по правам человека. Однако в отношении лидера оппозиции Алексея Навального решения ЕСПЧ ставятся Толстым под сомнение:

«Ультиматумы, которые пытался ставить Европейский суд по правам человека, требуя освобождения [Навального] — это не правовая позиция (...) Поэтому никакие эти решения исполняться не будут нами. Все эти ультиматумы со стороны Ассамблеи [ПАСЕ] или со стороны Комитета министров [СЕ] тоже бессмысленны», — приводит слова Толстого ТАСС. Он также добавляет, что ЕСПЧ таким образом вмешивается в дела российского суда.

Также Толстой прямо говорит, что если в отношении РФ будет задействован трехсторонний механизм, который подразумевает направление в страну миссии высокого уровня и допускает приостановки её членства в СЕ, Россия выйдет из Совета: «Если надзирательный подход возобладает, то, конечно, нам членство в такой организации не нужно».

Предметом спора является решение ЕСПЧ назначить в отношении Алексея Навального обеспечительную меру (то есть до вынесения окончательного решения ЕСПЧ по делу) в виде освобождения из мест лишения свободы в соответствии с пунктом 39 регламента. Россия это делать отказалась, и Комитет министров СЕ признал факт невыполнения требования ЕСПЧ. Позднее Парламентская ассамблея Совета Европы абсолютным большинством голосов приняла резолюцию с требованием отпустить Навального. В ней говорится как о невыполнении обеспечительной меры, так и о фактическом игнорировании более давнего решения ЕСПЧ, по сути отменившего приговор Навальному по делу «Ив Роше» (формально суд направил дело на пересмотр, но при этом не нашел в нем состава преступления).