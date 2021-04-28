Обсуждая обвинения Болгарии в диверсиях, Лавров перевел тему на проблемы ЕС

В ответ на обвинения, предъявленные прокуратурой Болгарии, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у него вызывает удивление тот факт, что Россию до сих пор не упрекнули в убийстве эрцгерцога Фердинанда — «судя по всему, к этому идет». Также он начал говорить об умозрительных заключениях о возможной нелегальной торговле оружием на территории ЕС.

В качестве примера Лавров привел Емельяна Гебрева, которого, по данным журналистов, травили нервно-паралитическим веществом сотрудники ГРУ. Лавров сказал, что читал в неких СМИ, как тот отрицал наличие на его складах противопехотных мин, «что там были всего-навсего оболочки, корпуса» для них. При этом после продажи эти корпуса, по словам российского министра, «получали необходимую начинку».

«Евросоюзу не помешает объяснить международному сообществу, как все это сочетается с теми самыми международными конвенциями, договорами, которые члены Евросоюза дружно подписали», — передает слова Лаврова ТАСС.

Также глава МИД выразил скепсис по поводу того, что первому взрыву, о котором идет речь, уже более 10 лет.

В целом напрямую Лавров обвинения, судя по сообщению агентства, не отрицает, а лишь с сарказмом их комментирует.