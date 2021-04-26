Российские власти могут запретить экспорт бензина

Правительство готовится внести бензин в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен.

Как сообщает «Коммерсантъ», бензин может пополнить список товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта». Согласно тексту протокола совещания у вице-премьера Александра Новака, Министерству энергетики поручено подготовить проекты актов об установлении ограничения экспорта «отдельных видов нефтепродуктов».

По сведениям издания, речь идет о том, чтобы в случае необходимости запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС.

Как считает эксперт исследовательской группы «Петромаркет» Анна Лишневецкая, такое ограничение может привести к существенному падению оптовых цен, так как предложение бензина на внутреннем рынке вырастет на 200–400 тысяч тонн. По ее мнению, в случае запрета экспорта бензина нефтекомпании могут перейти на экспорт нефти и других компонентов бензина, что приведет к потери прибыли во всей отрасли в размере 1,3–2,6 млрд рублей в месяц.

Управляющий партнер юркомпании «Позиция права» Егор Редин отметил, что само по себе включение бензина в перечень не влечет последствий, но позволяет быстро ввести ограничительные меры в будущем.

Ранее Александр Новак заявлял, что сезонное ограничение на экспорт нефтепродуктов необходимо для недопущения роста цен на топливо на внутреннем рынке в периоды пикового спроса.